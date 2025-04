Kiedy premiera serialu na podstawie powieści Mroza?

Ostatecznie powstał z tego sześcioodcinkowy thriller , który będzie miał swoją premierę 22 maja na platformie SkyShowtime. Tego dnia ukażą się dwa pierwsze odcinki. Kolejne będą udostępniane co tydzień.

"Piotr Langer, młody biznesmen, po tragicznie zmarłym ojcu odziedziczył holding finansowy. W czasie wolnym od pracy Piotr oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca kobieta – Nina, która, aby przyciągnąć uwagę Langera i zbliżyć się do niego, pojawia się na jego gali charytatywnej. Wkrótce potem wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem, które nie ułatwiaj jej poszukiwania dowodów na to, że jest on seryjnym mordercą" – brzmi opis fabuły.