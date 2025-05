Na koniec obiecał być strażnikiem konstytucji, chyba prostytucji. Co on może innego obiecać kobietom? Burdele plus? Młodym ustawki, a seniorom wypad do DPS i lichwę? W takim tempie kompromitacji, gdy nikogo już nie dziwi bicie ludzi przez kandydata na prezydenta, nie zaszkodzi mu nawet, gdyby ktoś powiedział, że bije żonę. A dlaczego by nie? Konfederaci uznaliby to za przetrzepanie własności i zachętę do głosowania. Tym razem Karolek nie chwalił się, że jest bardziej męski od Rafała, co brzmiało jakby ogłaszał: "Mam brudne skarpetki".