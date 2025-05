Karol Nawrocki na wiecu obiecał zabrać suwerena do innej Polski. Bliżej Białorusi? Niech zwiną się tam razem z prześladowanymi pisowcami i stadionowymi transparentami. Procesją dotrą do celu polskości, czyli piątki Sławomira Mentzena.

I po co stawiać krzyżyki przy nazwiskach kandydatów na prezydenta gdy można znakiem krzyża zastąpić demokrację. O tym, że jej ubywa świadczy traktowanie Konfederacji i podobnych prawoskrętnych wykwitów pleśni na normalności. Przed laty europoseł Korwin Mikke bezkarnie (grzywna zapłacona kasą zarobioną w Brukseli, to drobiazg) spoliczkował europosła Boniego.

Teraz dał nam przykład Grzegorz Braun jak zwyciężać mamy lekarki broniące praw kobiet. Nie było trzeba długo czekać, inny szaleniec już nie groził lekarzowi, ale go zadźgał nożem. Zachowanie Brauna zachęca do przesuwania granic przemocy, ponieważ normy prawne, moralne i psychiatryczne nie działają.

Ulubionym słowem mediów na to, co wyczynia jest "szturm". Szturmuje bohatersko szpital, zastraszając pacjentki i personel, szturmuje urząd miasta. Bohater narodowy robiący coś w impossibilizmie politycznym. Rozszerza granice patologi do tego stopnia, że w porównaniu z nim Nawrocki i Stanowski są szacowni i godni zaufania.