– To nie będzie ustawka na Trzaskowskiego, by go zaorać. Zasady będą takie same jak z Nawrockim. Ale kandydat Koalicji na pewno usłyszy wiele bardzo trudnych pytań – tak Onet relacjonuje doniesienia o planach na rozmowę z kandydatem Koalicji Obywatelskiej, jaką zamierza dziś przeprowadzić Sławomir Mentzen.