O co chodzi ze spotkaniami Mentzen – Trzaskowski i Mentzen – Nawrocki?

On jednak wybrał inne wyjście z tej sytuacji. "Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie" – zaproponował.