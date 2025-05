Zmarł bliski, a emerytura wpłynęła na konto. Można ją zatrzymać czy trzeba oddać ZUS-owi?

Śmierć bliskiej osoby to zawsze emocjonalny wstrząs, a w gąszczu formalności pożegnalnych często pojawia się pytanie: co z ostatnią emeryturą lub rentą? Czy jeśli świadczenie wpłynie już po śmierci – można je zatrzymać? A może trzeba oddać wszystko do ZUS-u? Sprawa wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pozostawia wątpliwości. Wystarczy znać kilka kluczowych zasad.