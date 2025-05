Warmia i Mazury mogą wprowadzić własny bon turystyczny. Są pierwsze informacje Fot. Tomasz Lina/East News

Podczas pierwszej tury przyznawania podlaskiego bonu turystycznego zainteresowanie przerosło wszystkich. Rozdano wtedy tysiąc dopłat do wakacji, ale zainteresowanych było aż 100 tys. osób. 1 czerwca ruszy kolejny nabór wniosków, ale już na nowych, lepszych zasadach. Równocześnie jednak do wprowadzenia swojego bonu przygotowują się Warmia i Mazury.

Nowy bon turystyczny. Nie skorzystacie w wakacje, ale i tak jest ciekawie

Województwo warmińsko-mazurskie podobno już odczuwa konsekwencje powstania podlaskiego bonu turystycznego. Turyści zamiast na ich ofertę mają coraz częściej sprawdzać, co do zaproponowania mają sąsiedzi z Podlasia. A samorząd nie chce na to pozwolić.

Stąd pomysł powstania nowego bonu turystycznego. Byłby on skierowany jedynie do turystów spoza województwa warmińsko-mazurskiego. Dokładne kwoty dopłat, ale i terminy, czy zasady ich przyznawania na razie są dopiero na etapie ustaleń. Marszałek województwa Marcin Kuchciński zapowiada jednak, że jest szansa, że program wystartuje już we wrześniu.

Warto bowiem podkreślić, że Mazurom nie zależy na przyciągnięciu większej liczby turystów w wakacje. Przed rokiem było ich tam latem ok. 1,3 mln, a hotele i pensjonaty były pełne. Inaczej wygląda to jednak jesienią, kiedy region pustoszeje.

– Nasze województwo, jeśli chodzi o turystykę, jest innym regionem niż województwo podlaskie. U nas sezon wakacyjny jest wysoki, wszystkie pensjonaty, hotele, agroturystyki dobrze sobie radzą. Nie chodzi o to, by zutylizować te pieniądze, ale wydłużyć sezon i dać możliwość branży turystycznej korzystania z turystów przez dłuższy czas. Pracujemy nad tym i chcemy to wkrótce ogłosić. Myślę, że wystartujemy z programem we wrześniu – wyjaśniał w Radiu Olsztyn Kuchciński.

Opolskie i Dolny Śląsk jednak bez swojego bonu turystycznego?

Jeszcze zimą w mediach pojawiały się informacje, że uruchomieniem swojego bonu turystycznego ma być zainteresowane także województwo opolskie i Dolny Śląsk. Spadek liczby podróżnych jest tam związany z ubiegłoroczną powodzią.

Jednak po głośnych zapowiedziach temat nagle ucichł. I nawet w planach Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na ten rok nie widać żadnych zapisów na ten temat. Zamiast tego przedstawiciele regionu pojawili się m.in. na targach turystycznych w Berlinie. Na ich zaproszenie woj. opolskie zwiedzali także dziennikarze z Węgier i Niemiec.

Na drodze obu województw ku uruchomieniu programu dopłat do wakacji mógł stanąć rząd. Samorządowcy chcieli bowiem, aby program był zasilany ze środków krajowych. Na to jednak politycy nie wyrazili zgody. Na sejmowej mównicy padło jasne stwierdzenie, że obecne środki dla powodzian są dostateczną formą pomocy.