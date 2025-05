Pasażer przechytrzył Ryanaira. Tę sztuczkę z walizką może zrobić każdy

Nowe podejście Ryanaira do bagażu spędza podróżnym sen z powiek. Przewoźnik bardzo dokładnie sprawdza, czy każda walizka pasuje do wymiarów. Jednak jednemu z turystów udało się przechytrzyć system przy użyciu paska do spodni.