Podlaski bon turystyczny, którego pobieranie ruszyło 20 kwietnia, podbił serca polskich turystów. Zainteresowanie było tak duże, że nie wytrzymały serwery , a pula dopłat, która miała wystarczyć do końca maja, zniknęła w kilka godzin. Władze województwa widząc ogromne zainteresowanie, znalazły dodatkowe pieniądze na program, a także wprowadziły kolejną turę ubiegania się o dopłatę. Wyjaśniamy, co się zmienia od 1 czerwca.

Bon turystyczny 2025 ma nowe zasady. O pieniądze postaramy się w dwóch turach

Druga ważna zmiana dotyczy zwiększenia puli pieniędzy. Władze województwa znalazły w swoim budżecie dodatkowe dwa miliony złotych, dzięki czemu suma pieniędzy do rozdania w ramach bonu turystycznego zwiększyła się dwukrotnie i wynosi 4 000 000 zł. Dzięki temu już w wakacje turyści uzyskają dopłatę w wysokości aż 1 450 000 zł (650 tys. zł w czerwcu, 400 tys. zł w lipcu i 450 tys. zł w sierpniu).

Trzecia ważna zmiana dotyczy tur, podczas których będzie można zdobyć pieniądze. Pierwotnie 1 czerwca miał ruszyć nabór wniosków na pobyty od 1 czerwca do końca roku. Ostatecznie będzie jednak inaczej. Od niedzieli 1 czerwca będzie można zdobyć dofinansowanie na wyjazd od czerwca do końca wakacji. Natomiast o dofinansowanie od 1 września do końca roku będzie można starać się od 1 września.