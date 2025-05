Nawrocki miał 8 miesięcy na pozew. Już wtedy było głośno o "dziewczynach w Grandzie"

Doniesienia o tym, że Karol Nawrocki w przeszłości miał sprowadzać prostytutki do Grand Hotelu, nie są niczym nowym. Już kilka miesięcy temu pisała o tym "Gazeta Wyborcza". Karol Nawrocki nie zdementował tych doniesień, nie pozwał gazety. Dlaczego więc teraz chce pozywać Onet, który pisze w sumie to samo, co wcześniej "Wyborcza"?