Czarnek: skoordynowana akcja wymierzona w Nawrockiego

Dalej Przemysław Czarnek wprost groził Onetowi. – Wyrok będzie w wolnej i praworządnej Polsce. Wszyscy poniosą odpowiedzialność za to, co robią. Onet w ogóle przestanie istnieć, ponieważ to, co zrobił w tej kampanii jest tak obrzydliwe. Ja nie grożę, tylko stwierdzam fakt – mówił poseł PiS.