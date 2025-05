Jak poinformowała Justyna Chrzanowska, pełnomocniczka ministra spraw zagranicznych ds. organizacji wyborów, w rozmowie z mediami – do spisu wyborców poza granicami Polski dopisało się dotąd niemal 700 tysięcy osób. Od 20 maja zgłosiło się ponad 211 tysięcy nowych wyborców, co daje łącznie 695 886 zarejestrowanych.

– To rekordowa liczba polskich obywateli, która zarejestrowała się do głosowania –przekazała Chrzanowska, cytowana przez Onet. Dodała też, że liczba ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ nadal jest czas na dopisanie się do spisu wyborców i oddanie głosu