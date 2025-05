Kogo poparł Braun w II turze wyborów? Właśnie to ogłosił

– Oddam głos na Karola Nawrockiego. Pójdę do komisji wyborczej, oddam głos ważny i postawię krzyżyk przy nazwisku Nawrocki. To chyba kluczowa informacja, która nie zmieni wiele, albo zgoła niczego nie zmieni w planach większości moich wyborców, którzy oddali na mnie głos 10 dni temu, ponieważ oni w większości nie potrzebowali żadnych moich rekomendacji – ogłosił Grzegorz Braun na kanale "Sprawki" w serwisie YouTube. Braun dodał, że jego wyborcy i tak zachowaliby się w określony sposób. – To chyba kluczowa informacja, która nie zmieni wiele, albo zgoła niczego nie zmieni w planach większości moich wyborców – wyjaśnił. Dodajmy, że wcześniej ugrupowanie Grzegorza Brauna zadało siedem pytań wyborcom Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. W poniedziałek (26 maja) poinformowało, że w niedzielę sztab wyborczy Nawrockiego przesłał odpowiedzi, z których – jak się wyrażono – "połowa nie jest związana z treścią" pytań. "Przyjmujemy je do wiadomości jako spontaniczne deklaracje kandydata" – skomentowało ugrupowanie Brauna. Zaznaczono też, że Rafał Trzaskowski nie odpowiedział na pytania. "Boże, miej w opiece Polskę całą!" – podsumowano po przeanalizowaniu odpowiedzi Nawrockiego i braku odpowiedzi od Trzaskowskiego.