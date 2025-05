Na kolejnych miejscach uplasowali się politycy skrajnej prawicy. Trzeci Sławomir Mentzen przekonał do siebie 14,8 proc. wyborców. Czwarte miejsce – co dla wielu również jest sporym zaskoczeniem – zajął Grzegorz Braun, który dostał 6,34 proc. głosów.

Człowiek Brauna i poparcie przed II turą wyborów. "Chcę, by to wybrzmiało"

"Sytuacja w II turze nie jest moją wymarzoną, ale rozumiem powagę sytuacji i zagrożenie, przed jakim stoimy" – napisał Janusz Korwin-Mikke w poniedziałek wieczorem na X. W dalszej części dodał, że "chce, by to wybrzmiało jasno". "Każdy, byle nie Trzaskowski" – stwierdził kontrowersyjny polityk i w przeszłości również kandydat na prezydenta.

A co zrobi Sławomir Mentzen ? Jak informowaliśmy w naTemat.pl, polityk ma ogłosić decyzję ws. poparcia w II turze we wtorek 20 maja w południe. Dodajmy, że Karol Nawrocki już na swoim wieczorze wyborczym zaczął podchody w kierunku elektoratu Konfederacji.

– W sposób osobisty chcę zwrócić się do jednego z moich kontrkandydatów, z którym połączyła mnie fala hejtu, nienawiści i fake newsów w trakcie tej kampanii wyborczej, do doktora Mentzena i wszystkich wyborców Konfederacji. To nie czas na dyskusje o środowiskowych, politycznych i partyjnych sprawach. Panie doktorze, to czas na uratowanie Polski. Obaj przecież chcemy Polski suwerennej, silnej, bogatej, bezpiecznej – mówił kandydat PiS.