Dario Amodei (ur. w 1983) to amerykański naukowiec i przedsiębiorca specjalizujący się w sztucznej inteligencji. Jest uznawany za jednego z czołowych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa AI i znalazł się na liście Time 100 najbardziej wpływowych osób na świecie w 2025 roku W 2021 roku, wraz z siostrą Danielą Amodei i grupą byłych pracowników OpenAI, założył firmę Anthropic, specjalizującą się w rozwiązaniach AI. Firma zyskała rozgłos dzięki serii modeli językowych Claude, które są konkurencją dla ChatGPT i Google Gemini Dziś Dario Amodei ostrzega: sztuczna inteligencja może wkrótce zlikwidować miliony miejsc pracy w sektorze białych kołnierzyków. W wywiadzie dla serwisu Axios stwierdził, że AI może wyeliminować do 50 procent stanowisk entry-level w ciągu najbliższych pięciu lat, co może doprowadzić do bezrobocia na poziomie 10–20 procent.