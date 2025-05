Nowy sondaż prezydencki

– Im wyższa frekwencja, tym lepiej dla Rafała Trzaskowskiego, ponieważ w drugiej turze to on ma większy potencjał wśród osób, które do tej pory nie głosowały. Więc im bardziej będziemy zwiększać frekwencję w stosunku do frekwencji z pierwszej tury, tym większa szansa, że wybory wygra Rafał Trzaskowski – tłumaczyła.