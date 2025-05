"Na szczęście Ewa zdecydowała się dołączyć...". Tak Dua Lipa podsumowała występ z Farną

Dua Lipa dała dwa koncerty w Pradze. Pierwszego dnia zaśpiewała piosenkę Ewy Farnej, a na drugi dzień na scenie dołączyła do niej sama wokalistka. Nagranie z ich wspólnego występu obiegło sieć. Teraz brytyjsko-albańska gwiazda podsumowała w nowym poście, to co wydarzyło się w Czechach.