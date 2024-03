Dua Lipa napadnięta przez fankę w Paryżu? Ochroniarz gwiazdy musiał interweniować [WIDEO]

Popularność ma swoją cenę. Często sympatia fanów przekracza pewne granice, o czym z pewnością nie raz przekonała się Dua Lipa. Tym razem brytyjsko-albańska wokalistka podczas spaceru po Paryżu została zaczepiona przez jedną z fanek. Ich spotkanie było tak... nietypowe, że musiał interweniować ochroniarz gwiazdy.

Dua Lipa została napadnięta? Wideo przedstawia interwencję ochroniarza Fot. tiktok.com / @lonniegal

Dua Lipa należy do grona najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej największe przeboje biją rekordy wyświetleń, a kanał na platformie YouTube obserwuje ponad 23 miliony internautów. Podobne rekordy biją poszczególne przeboje artystki.

Najnowsza odsłona hitu "Training Season" po niespełna dwóch tygodniach przekroczyła liczbę 2 milionów wyświetleń, z kolei jej przebój "Houdini" po 4 miesiącach od premiery zebrał już blisko 100 milionów odsłon.

Wspomniane liczby świadczą o gigantycznej popularności Dui Lipy, a ta ma swoją cenę. Sława okupiona jest ciężką pracą, ma też swoje plusy i minusy. Oprócz licznych życzeń i komplementów w mediach społecznościowych, wielu fanów niestety przekracza granice...

28-latka przekonała się o tym właśnie na własnej skórze. Niedawno artystka została przyłapana podczas romantycznego wyjazdu do Paryża. Towarzyszył jej chłopak, brytyjski aktor Callum Turner. Pod koniec pobytu, gwiazda, zmierzając na stację kolejową, została zaczepiona przez natrętną fankę. Sytuację zarejestrował inny z przechodniów, a nagranie stało się viralem na TikToku.

Kobieta od samego początku czaiła się na artystkę, by skorzystać z niepowtarzalnej okazji zrobienia sobie selfie ze swoją idolką. Nie miała oporów, żeby podbiec do niej z wyciągniętym aparatem.

Bardzo szybko zainterweniował ochroniarz, który towarzyszył parze. Odciągnął fankę od wokalistki i zdecydowanym ruchem wytrącił jej urządzenie z ręki. Zajście nie wzruszyło 28-latki. Nie zatrzymując się, dalej zadawała szyku u boku swojego partnera.

Dua Lipa już w lipcu wystąpi w Polsce!

Dua Lipa po raz pierwszy miała wystąpić w Polsce podczas Open'er Festival 2022. Niestety uczestnicy Open'era musieli chwilowo zostać ewakuowani z miejsca imprezy ze względu na burzę. Część koncertów ostatecznie jedynie przesunięto, ale niektóre z nich odwołano w ogóle. Na scenie ostatecznie nie pojawiła się między innymi brytyjsko-albańska wokalistka.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, żeby zadośćuczynić zawiedzionych fanów. Teraz zapowiedziano, że artystka powróci do Polski (a dokładniej: do Gdyni) już w lipcu. To właśnie Dua Lipa jako pierwsza została ogłoszona jako jedna z artystów podczas Open'er Festival 2024!

"Dua Lipa pierwszą headlinerką Open'era 2024! Obiecała, że wróci. I wraca, najszybciej jak to było możliwe! Widzimy się 4 lipca w Gdyni, na Orange Main Stage" – ogłoszono w listopadzie ubiegłego roku na oficjalnym profilu festiwalu na Instagramie.

Przypomnijmy, że Dua Lipa to niespełna 28-letnia piosenkarka, która swoją karierę zaczęła w wieku 14 lat, gdy wstawiała swoje covery słynnych piosenek na YouTube. Wokalistka zdobyła wiele nagród, w tym m.in. dostała dwie nagrody Grammy w 2019 roku i jedną w 2021. Pomimo młodego wieku współpracowała już z wieloma słynnymi artystami, takimi jak: Miley Cyrus, Calvin Harris czy Elton John. Obecnie jest jedną z największych gwiazd pop.