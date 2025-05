Dua Lipa to 29-letnia brytyjsko-albańska piosenkarka, która obecnie jest jedną z największych gwiazd pop. Autorka takich hitów jak "New Rules" czy "Levitating" jest obecnie w trasie koncertowej pt. "Radical Optimism Tour". 27 maja odwiedziła Czechy, a dokładnie dała show na o2 Arenie w Pradze. Podczas jej występu doszło do niecodziennej sytuacji.

Lipa zaśpiewała piosenkę Farnej

Wideo z jej reakcją trafiło do sieci. – Co tu się dzieje – mówiła z niedowierzaniem. Pod publikacją pojawiło się wiele komentarzy dumnych fanów. "Wow, ale super"; "Świetna sprawa. Zasłużyłaś na to"; "I to jest sukces. Duma"; "Niesamowite" – pisali.