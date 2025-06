Toyota Aygo jest skrojona pod typowo miejskie potrzeby. Od 2022 r. w Europie sprzedano ponad 287 tys. egzemplarzy tego modelu. Produkcja odbywa się w zakładach Toyota Motor Manufacturing Czech w Kolinie, co podkreśla europejskie korzenie tego... miejskiego "wojownika".

Nowa Toyota Aygo X Hybrid

Nowa Toyota Aygo X Hybrid zyskuje teraz technologię hybrydową Toyoty, znaną z większych modeli, takich jak Yaris czy Yaris Cross. Zastępuje ona dotychczas stosowany silnik benzynowy o pojemności 1.0, oferując znacznie większą moc (116 KM) i lepsze przyspieszenie od 0 do 100 km/h w mniej niż 10 sekund. W sam raz do ciasnej, asfaltowej "dżungli".

To ma przekładać się na bardziej dynamiczne prowadzenie, a także na znaczące oszczędności w trakcie eksploatacji. Inżynierom Toyoty udało się dostosować komponenty hybrydowe do dotychczasowego rozstawu osi (ponad 2,4 m) oraz zachować taką samą pojemność bagażnika (231 litrów).

Było to możliwe, dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w hybrydzie Toyoty dwóch stosów ogniw akumulatora, ułożonych równolegle wzdłuż tylnej części podłogi, co pozwoliło efektywnie wykorzystać przestrzeń. Akumulator pomocniczy umieszczono pod podłogą bagażnika, nie wpływając na jego pojemność.

Jedno na pewno się nie zmieniło – Aygo X wciąż wygląda jak zwinny samochód do miasta. No i oczywiście powstał w stylu "eko". Dzięki napędowi hybrydowemu oraz udoskonalonym procesom produkcyjnym i logistycznym, auto charakteryzuje się najniższą emisją CO2 wśród samochodów bez wtyczki, wynoszącą zaledwie 86 g/km. Szacowany ślad węglowy nowego modelu jest niższy o 18 proc. w porównaniu z poprzednią generacją.

Zwinność w miejskich warunkach to zasługa platformy GA-B (Toyota Global New Architecture) oraz nisko umieszczonego akumulatora, który obniża środek ciężkości i poprawia sztywność nadwozia. Promień zawracania wynoszący jedynie 4,7 m pozwoli łatwo manewrować w ciasnych uliczkach, co jest kluczowe w takim środowisku.