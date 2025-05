Co może zdecydować? "Wszystko"

Brodzińska-Mirowska była też pytana, co może zdecydować, by niezdecydowani poszli do urn i wybrali konkretnego kandydata.

– Wszystko – odparła. Tłumaczyła, że do końca nie znamy powodów, które mogą ich skłonić do podjęcia decyzji. Dodała, że z tymi wyborcami może zostać ostatnia emocja, której w związku z jakimś kandydatem doświadczyli. To powód, dla którego kampania trwa dosłownie do ostatnich możliwych minut przed ciszą wyborczą.