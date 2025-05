Frekwencja może wybrać prezydenta. Make Life Harder i Michał Marszał organizują konkurs wyborczy, by jej pomóc. Nie wskazują jednak, czy głosować na Rafała Trzaskowskiego czy Karola Nawrockiego. screen Michał Marszał / Instagram

Wybory prezydenckie odbędą się w tę niedzielę. 1 czerwca Polki i Polacy zdecydują, czy wyścig o najwyższy urząd w państwie wygra Rafał Trzaskowski, czy Karol Nawrocki. Decydująca będzie zapewne frekwencja wyborcza i to właśnie do jej podniesienia na rekordowy poziom dążą Michał Marszał i Jakobe Mansztajn z Make Life Harder.

– Absolutnie nie wskazujemy na kogo głosować. Dlatego będziemy zachęcać do udziału w wyborach przez cały weekend. Chodzi nam tylko o to, by nowy prezydent miał mocną legitymację społeczną. A to, że z naszym przekazem trafiamy głównie do wyborczyń i wyborców Trzaskowskiego, to cóż począć. Celem akcji jest tylko i wyłącznie jak najwyższa frekwencja – mówi naTemat Michał Marszał. Zanim jednak przytoczymy kolejne wypowiedzi naszego rozmówcy, najpierw pokrótce opiszemy, na czym polega akcja profrekwencyjna.

Frekwencja wyborcza. Marszał i MLM idą na rekord

Z okazji wyborów influencerzy zorganizowali nowy konkurs. Nowy, bo obaj od lat tworzą przecież popularny plebiscyt na Dzbana Roku. Jednak w przeciwieństwie do wstydliwej rywalizacji z ceramiką w tle, wygranej w konkursie wyborczym Marszała i MLM nie trzeba będzie się wstydzić. Zasady są bardzo proste.

"Pobijmy rekord frekwencji! Chcemy, żeby cała Polska poszła na wybory i potrzebujemy Waszej pomocy. Razem z Make Life Harder zachęcamy do podsyłania nam fotek, na których 1 czerwca tłumnie wybieracie głowę państwa. Osoba z najliczniejszą ekipą głosujących otrzyma widoczny na nagraniu wóz strażacki" – ogłosił Michał Marszał w opisie do poniższego filmiku, którego gwiazdą jest mały samochód pożarniczy.

Przypomnijmy, że już w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025 padł rekord frekwencji w głosowaniu na głowę państwa. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, do urn udało się 67,31 proc. wyborców. To więcej niż w 1995 roku, gdy o Pałac Prezydencki rywalizowali Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa (wygrał ten pierwszy). Wtedy w pierwszej turze wyborów wzięło udział 64,7 proc. uprawnionych. Odpowiedź na pytanie dotyczące 2025 roku, a więc czy w drugiej turze będzie rekord frekwencji, nadal pozostaje otwarta. A oto odpowiedzi, jakich naTemat udzielił Michał Marszał.

Wywiad z Michałem Marszałem. "Zainwestowaliśmy w Polskę"

Anna Dryjańska: Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski – kto powinien wygrać wybory prezydenckie?

Michał Marszał: Z jednej strony człowiek oskarżany o sutenerstwo, kibolstwo i przekręcenie starszego pana na mieszkanie, no ale z drugiej fan Jamiroquai, za którym nie przepadam. To dwaj równoważni kandydaci. Trudno powiedzieć.

A jak ktoś zapyta was, kto będzie lepszym prezydentem, to co mu powiecie?

Nic. Przestrzegamy ciszy wyborczej jeszcze zanim się zacznie i absolutnie nie wskazujemy na kogo głosować. Dlatego będziemy zachęcać do udziału w wyborach przez cały weekend.

Chodzi nam tylko o to, by nowy prezydent miał mocną legitymację społeczną. A to, że z naszym przekazem trafiamy głównie do wyborczyń i wyborców Trzaskowskiego, to cóż począć. Celem akcji jest tylko i wyłącznie jak najwyższa frekwencja.

Skąd wytrzasnęliście wóz strażacki, który jest nagrodą w konkursie?

Ze Skarżyska-Kamiennej. Kosztował coś koło 1200 zł, a więc niemało, ale zainwestowaliśmy w Polskę. Samochód ma akumulator i jest zdalnie sterowany – sprawi komuś dużo radości.

Dlaczego akurat taka nagroda?

Nie mamy budżetu, jakim dysponował PiS, by zaoferować pełnowymiarowy pojazd. Z drugiej strony doszliśmy do wniosku, że rozdawanie resoraków byłoby dużym nietaktem. Zwycięzca dostanie więc wóz strażacki, który pomieści małe dziecko.

Dobra decyzja, zwłaszcza biorąc pod uwagę finał filmiku. A skoro jesteśmy przy nagraniu: długo uczyłeś się składać dłonie w koszyczek?

Około 20 sekund. Jakobe mnie nauczył – on robi koszyczek od wielu, wielu lat.

Dlaczego poszliście w tak konkretny konkret, by sparafrazować słowa klasyka? Zdjęcie ze wspólnego głosowania nie wymaga żadnych szczególnych zdolności.

Ale wymaga, aby kogoś przyprowadzić na wybory, a to jest właśnie to, o co nam chodzi. Gdy się wzywa pomocy, zamiast krzyczeć "ratunku" lepiej zwrócić się do konkretnej osoby: ten pan, ta pani. Uczestnicy naszego konkursu też będą musieli się zwrócić do konkretnych ludzi. Ja już namówiłem do głosowania trzy osoby, przekonuję czwartą.

Kiedy ogłoszenie wyników konkursu?

Zapewne w niedzielę wieczorem lub poniedziałek rano. Najpierw będziemy komisyjnie liczyć wyborców na zdjęciach. Niewykluczone zresztą, że powstanie z tego protokół.

Mam zastrzeżenia w sprawie regulaminu konkursu. Po pierwsze: nie istnieje. Po drugie: co zrobicie, jeśli okaże się, że jest więcej niż jeden zwycięzca? Internauci mogą przysłać zdjęcia z równie licznymi grupami wyborców – i co wtedy?

Dotrzymamy naszej obietnicy wyborczej: dokupimy drugi, piąty, dziesiąty wóz strażacki. Wozów ci u nas dostatek! Po prostu będziemy musieli więcej zainwestować w Polskę. Ale nic nie szkodzi – przecież jest tego warta.

