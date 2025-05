Już 1 czerwca o godzinie 7:00 zostaną otwarte lokale wyborcze w całej Polsce. Głosowanie potrwa do godziny 21:00, a jego efektem będzie wskazanie nowego prezydenta w II turze wyborów. Wszystkim przy tej okazji zależy na jak najwyższej frekwencji wyborczej . Stąd wiele zabawnych rywalizacji.

Warszawa wyjdzie na pole? Wszystko zależy od frekwencji w II turze wyborów prezydenckich

Kolejne miasta przystępują do zabawnych rywalizacji. Jednak najweselej wygląda chyba konkurencja Warszawy z Krakowem. Nie od dziś małopolskie "wychodzenie na pole" wywołuje uśmiech na twarzy u osób, które na co dzień "wychodzą na dwór". Stąd pomysł prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego na frekwencyjną rywalizację.

Wyzwanie jest bardzo zabawne. Jeżeli to Warszawa będzie miała wyższą frekwencję, 5 czerwca w dniu swojego święta, cały Kraków "wyjdzie na dwór". Jeżeli natomiast to Kraków będzie górą w wyborach 2025, to 4 czerwca (święto Warszawy) warszawiacy będą musieli przełknąć gorycz porażki i "wyjść na pole".