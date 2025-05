"Coś mu się uroiło, do głowy uderzyło". Kurski chciałby wrócić, ale chyba sam PiS na to nie pozwoli

Katarzyna Zuchowicz

T rzy zdania. Tylko tyle wypowiedział Jacek Kurski i wystarczyło, żeby trafić na czołówki mediów. W PiS też nie zostawiają na nim suchej nitki. – Słusznie go Nawrocki z kopa potraktował – jeden z polityków PiS nawet nie gryzie się w język. – Ludzie "na dole" pytają: "Chłopie, czemu się wtrącasz?", "Gdzie się pchasz?" – opowiada inny. Wszyscy dają do zrozumienia, że były szef TVP nie ma w partii dobrej prasy. Po co mu więc taki wyskok, którym zdecydował się wyjść z cienia? – Żeby pokazać Kaczyńskiemu, że on też walczy – komentuje Jacek Kucharczyk, szef ISP.