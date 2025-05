Wielki finał Ligi Mistrzów to prawdziwe piłkarskie święto. Drużyny z całego kontynentu przez wiele miesięcy rywalizują po to, żeby sięgnąć po to najważniejsze klubowe trofeum. Tym razem może ono pojechać do Włoch lub Francji. Jeżeli sprawdzi się pierwszy scenariusz, puchar wzniosą Polacy.

Finał Ligi Mistrzów z możliwym udziałem polskich piłkarzy

Miłośnicy futbolu z pewnością marzą o tym, żeby to nasi reprezentanci mogli w sobotni wieczór wznieść puchar Ligi Mistrzów UEFA. Dotychczas sztuka ta udała się tylko pięciu Polakom, a ostatnim z nich w 2020 roku był Robert Lewandowski, który wywalczył go dla Bayernu Monachium. Może więc historia częściowo zatoczy dziś koła? Bo skoro Polak trofeum do Niemiec przywiózł, to dlaczego Polacy nie mogliby go stamtąd wywieźć?