Nie było to pierwsze i jedyne porównanie stylu Nawrockiego do stylu Trumpa. "Eurosceptyczny Karol Nawrocki objął prowadzenie w niedzielnych wyborach prezydenckich w Polsce (...). Głosowanie uznano za test poparcia społeczeństwa dla kursu proeuropejskiego w przeciwieństwie do nacjonalizmu w stylu Donalda Trumpa" – donosił Reuters.