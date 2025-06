Oto kogo poparli Polacy w Niemczech. Padły rekordy

Deutsche Welle

W kilku berlińskich obwodach do głosowania Rafała Trzaskowskiego poparło ponad 80 proc. elektoratu. To nie jedyny rekord. Tylko w jednym obwodzie – we Frankfurcie nad Menem – wygrał Karol Nawrocki, zdobywając 51,01 proc. głosów (Trzaskowski: 48,99 proc.). Oto co mówią Polacy głosujący w Niemczech.