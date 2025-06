Kim jest ojciec Daniela Nawrockiego? To jedno z pytań, jakie w wyszukiwarce Google wpisują internauci , po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów prezydenckich 2025 . Sprawa była poruszana wielokrotnie podczas kampanii wyborczej, a zarówno 21-latek, jak i przyszły prezydent wypowiadali się w tej kwestii bardzo jasno.

Tak Karol Nawrocki mówił o ojcu Daniela Nawrockiego

Bardzo jasno do kwestii ojcostwa Daniela odnosił się także Karol Nawrocki. – Wychowuję go od drugiego roku życia. Nie jest moim biologicznym synem, ale zapominam czasami o tym, bo nie znam innego życia jak z Danielem, a on nie zna innego ojca jak ja – mówił podczas wiecu w Bielsko-Białej Karol Nawrocki.