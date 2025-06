Jakub Żulczyk o wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2025

Jakub Żulczyk postanowił dość szybko skomentować wyniki tegorocznych wyborów prezydenckich. "Jesteśmy potwornie podzieleni, rozwalili nas jako społeczeństwo i to jest straszne, a nie fakt że wygrał Nawrocki" – zaczął swój wpis na Facebooku autor powieści "Wzgórze psów", który swego czasu został oskarżony przez prokuraturę o znieważenie prezydenta RP Andrzeja Dudy .

Na zakończenie wpisu popularny autor dodał, że kandydat KO Rafał Trzaskowski i premier Donald Tusk "naprawdę koncertowo to wszystko z**bali". "I dowieźli Polsce zwycięstwo Nawrockiego. Tak, oni. To ich wina, i mam nadzieję polityczny koniec. Sikorski by wygrał" – skwitował Jakub Żulczyk.