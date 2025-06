Ile wynosi "prezydencka emerytura"? Na konto Andrzeja Dudy będzie wpływać ok. 11 tys. zł na miesiąc

Nawet jeśli Andrzej Duda nic sobie nie odkładał z prezydenckiej pensji, to nadal może liczyć na spore dochody "za nic". Konstytucja gwarantuje mu dożywotnie uposażenie zwane potocznie "prezydencką emeryturą". Nie jest to jednak to samo świadczenie, które wypłaca seniorom ZUS.

Uposażenie wkrótce byłego prezydenta będzie wynosić ok. 11 tys. zł netto. Dla porównania przeciętny emeryt w Polsce dostaje z ZUS 3782,58 zł brutto, a zatem ok. 3200 netto. Minimalna emerytura to z kolei 1878,91 zł brutto, czyli ok. 1713 zł netto.