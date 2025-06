Trzaskowski zwrócił się do Nawrockiego. "Niech pan o tym pamięta"

"DZIĘKUJĘ za każdy głos. Walczyłem o to, żebyśmy wspólnie budowali Polskę silną, bezpieczną, uczciwą, empatyczną. Polskę nowoczesną, w której wszyscy będą mogli spełniać swoje cele i aspiracje. Dziękuję wszystkim, którzy na taką Polskę zagłosowali" –napisał Rafał Trzaskowski w poście na Facebooku.

"Dziękuję, że uwierzyliście we mnie i oddaliście na mnie głos w niedzielę. I przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli. Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie" – dodaje prezydent Warszawy.

Zwraca się też do rywala. "Gratuluję Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich. Ta wygrana zobowiązuje, szczególnie w tak trudnych czasach. Szczególnie przy tak wyrównanym wyniku. Niech Pan o tym pamięta" – pisze Trzaskowski.

Kiedy Nawrocki przeprowadzi się do Pałacu?

Prezydentem Polski jest Andrzej Duda. Karol Nawrocki jeszcze przez ponad 2 miesiące nie obejmie urzędu . Nastąpi to dopiero 6 sierpnia, równo po 5 latach drugiej prezydentury Dudy. Przez ten czas trzeba jeszcze dopełnić szeregu formalności. Ważność wyborów musi na przykład potwierdzić sąd.

1 czerwca głos oddało 21 033 457 osób. Karol Nawrocki dostał 10 606 628 głosów, czyli 50,89 proc. Było to ok. 206 tysięcy więcej, niż Andrzej Duda dostał 5 lat wcześniej. Z kolei Rafał Trzaskowski dostał 10 237 177 (49,11 proc.). To prawie 219 tysięcy więcej niż 5 lat wcześniej. Obaj kandydaci (lub obozy) zwiększyli swoją bazę wyborców. Jednak różnica między nimi sięgnęła 369 451 głosów.