– Przegrał nie tylko poprzez błędy swojego sztabu, które są absolutnie do rozliczenia. Pan Nitras i spółka nie powinni nigdy więcej mieć do czynienia z żadną kampanią wyborczą. Rafał Trzaskowski przegrał też przez błędy samego Donalda Tuska i generalnie rządu, więc jest bardzo wiele rzeczy do przemyślenia – dodała ekspertka, oceniając niedzielne wyniki II tury wyborów prezydenckich.