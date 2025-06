Gdzie jest prezydent-elekt? Mijają kolejne godziny, a... Nawrocki milczy

Karol Nawrocki wygrał II turę wyborów prezydenckich i to on przejmie schedę po Andrzeju Dudzie. Do tej pory nie skomentował jednak oficjalnych wyników PKW, nie przemówił do Polaków. Nawet Marcin Przydacz zorganizował krótki briefing po naradzie na Nowogrodzkiej, w której wziął udział prezydent-elekt.