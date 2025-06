Podczas konferencji padło pytanie o przegraną Rafała Trzaskowskiego oraz o to, czy nie było błędem to, że koalicja rządowa nie wystawiła jednego kandydata, tylko było ich kilku.

Zdaniem marszałka Sejmu był to błąd. – Uważam, że powinniśmy jako koalicja wystawić jednego kandydata na prezydenta i nie przekonują mnie tezy, że jest taka polaryzacja w Polsce, że kto by to nie był, to by sobie nie poradził. No nie, zabrakło 2 proc. Zdecydowały 350 tysięcy głosów – mówił Szymon Hołownia.