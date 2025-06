Jak się okazuje, Marta Wierzbicka oprócz swojej aktorskiej kariery czuje też smykałkę do gotowania. Magda Gessler zaprosiła ją do swojego nowego programu pt. " Magda gotuje internet" , w którym przy okazji wspólnego "pichcenia" w kuchni przeprowadza rozmowy ze znanymi osobami ze świata show-biznesu.

Wierzbicka marzyła o spotkaniu z Gessler...

– Pamiętam, jak 12 lat temu wzięłam udział w 'Ugotowanych'. Pomyślałam sobie wtedy: 'ale by było fajnie, jakby pani Magda zobaczyła, jak gotuję'. A teraz miałam okazję gotować razem z nią, i to w jej wspaniałym, kolorowym domu. To było wyjątkowo… ciekawe spotkanie – mówiła.

– Rozbierana sesja, a potem cała afera z twoimi piersiami. To ci zapewniło popularność i sławę. O to ci chodziło czy to wyszło niechcący? – zapytała Gessler. – To było absolutnie niechcący. Można wierzyć dziewczynie, która ma 21 lat, trafia do show-biznesu i ktoś jej proponuje coś takiego akurat, chce kupić mieszkanie i nie ma na wkład własny. Przychodzi propozycja sesji i myśli sobie: 'Kurczę, może to będzie fajna pamiątka' – powiedziała w programie Wierzbicka.