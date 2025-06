"Może się nie do końca zrozumieliśmy. I żeby było jasne – piszę to z najlepszą wolą, bez żadnych złośliwości czy intencji wszczynania scysji, bo chyba nie tego nam dzisiaj potrzeba" – napisał Radosław Fogiel z PiS w serwisie X.

Poseł stwierdził, że jego partia składa propozycję i zaprasza do dyskusji "tych, którzy są skłonni takie zaproszenie przyjąć". Fogiel zaznaczył, że nie padło żadne nazwisko, by "nikt nie poczuł się postawiony pod ścianą i żeby nie zarzucano, że to 'pisowski spektakl'". Zapewnił, że politycy partii są otwarci na rozmowy.