Nowy sondaż poparcia politycznego

Jeśli chodzi o pozostałe ugrupowania, to Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2025, nie przekroczyłaby progu wyborczego, uzyskując jedynie 6 proc. poparcia, co jest poniżej wymaganych 8 proc. dla koalicji.

Donald Tusk o wotum zaufania

Tymczasem w poniedziałek premier Donald Tusk wygłosił orędzie. Zapowiedział wówczas, że zamierza zwrócić się do Sejmu o wotum zaufania .

– Jest zbyt wiele do zrobienia, poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu, przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością. Ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie – powiedział Tusk.