"Niemcy nie mogą zrobić nic"

W dzienniku "Frankfurter Allgemeine Zeitung" czytamy: "Sąd wyjaśnił przynajmniej, że nie ma ogólnego roszczenia do prawa wjazdu do Niemiec. Istnieje jednak prawo do procedury dublińskiej na granicy lub w jej pobliżu. To nie może jednak skutkować prawem do wieloletniego postępowania. Z tego powodu musimy nadal poważnie traktować nadrzędny cel – w oparciu o znaczenie i cel niemieckiego i europejskiego prawa azylowego – aby uchodźcy nie składali najpierw wniosku w Niemczech. W rezultacie większość z nich przyjeżdża tutaj i zdecydowana większość zostaje. To wyzwanie musi być nadal podejmowane; na poziomie europejskim poprzez porozumienia i wspólne działania, jeśli to możliwe poprzez dostosowanie sytuacji prawnej do rzeczywistości, ale w razie potrzeby również poprzez działania krajowe, aby osiągnąć wspólny cel".