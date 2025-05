Niemcy: widać efekty zaostrzonych kontroli granic. Wzrosła liczba odmów prawa wjazdu.

Prawo i porządek

Soeder wyraził nadzieję, że kontrole graniczne poprawią również bezpieczeństwo w Niemczech. – Ludzie mogą na to liczyć. W przyszłości będzie mniej przestępczości, mniej tego co nielegalne będzie trafiać do Niemiec – powiedział Soeder. Polityk zaznaczył, że ci, którzy przyjeżdżają do Niemiec do pracy, mają „wszelkie szanse na pozostanie tutaj”. Jednak ci, którzy nie mają pozwolenia na pobyt, będą musieli ponownie opuścić kraj.