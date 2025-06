Ma 26 lat, a na swoim koncie już naprawdę sporo sukcesów. Shawn Mendes, bo o nim mowa, to kanadyjski artysta. Do tej pory wydał pięć świetnie przyjętych albumów studyjnych. To właśnie największe hity z tych płyt będą prezentowane podczas trasy koncertowej "On The Road Again" w 2025 roku.