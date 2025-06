– Od dawna narzekaliśmy na komunikację, te głosy powtarzały się też na klubie. Chodzi o to, że ludzie nie mają pojęcia, ile tak naprawdę udało się zrobić – powiedział jeden z posłów w rozmowie z "GW".

Wcześniej tego samego dnia podczas spotkania z dziennikarzami na Placu Centralnym w Warszawie przekazał, że nie ma do nikogo pretensji. Dodał że w pełni ufa premierowi z którym współpracuje od lat.

W trakcie spotkania członków Koalicji Obywatelskiej Trzaskowski miał dostać owacje na stojąco. Donald Tusk miał też ogłosić, że Roman Giertych formalnie dołączył do struktur kieleckiej Platformy Obywatelskiej.

Premier zaapelował również do parlamentarzystów, by już teraz zaczęli przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.