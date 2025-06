Szymon Hołownia w środę podzielił się we wpisie na X tym, co zamierza przedstawić podczas spotkania z koalicjantami. Jako pierwszy punkt wymienił: "Rekonstrukcję rządu i odnowę w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło – nie ma powodu, aby zwlekać".

Marszałek Sejmu stwierdził, że koalicja musi zobowiązać się do reform, które trzeba przeprowadzić jak najszybciej. Wymienił "pięć kluczowych zmian":

ustawa o odpartyjnieniu TVP, ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ustawa antykuwetowa, natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na tanie mieszkania i wypisanie z wykazu prac dopłat do kredytów, ustawa zakazująca smartfonów w szkołach podstawowych.

Dalej Hołownia pisze o "chudszym rządzie". Jak wskazał: "Po co minister od powodzi sprzed roku? Po co w resortach 7 wiceministrów?". W ostatnim punkcie polityk wymienił podpisanie nowej umowy koalicyjnej przed przyjęciem budżetu.

"Do roboty albo za dwa lata do tej rozmowy siądą Premier Czarnek z Ministrem Mentzenem" – tymi słowami polityk zakończył wpis.

Szymon Hołownia przedstawia postulaty na spotkanie liderów koalicji

– Musimy w umowie koalicyjnej zawrzeć kwestie komunikacyjne tego rządu. Musimy zrobić rebranding tego rządu i koalicji, musimy mieć rzecznika prasowego, który będzie pracował, żeby opowiedzieć to wszystko, co my robimy – mówił w trakcie briefingu prasowego.