Tak prezentuje się odświeżony Yaris Cross. Fot. Adam Nowiński / naTemat.pl

Na rynku w Polsce jest od 4 lat i do tej pory raczej nie zwracał na siebie mojej uwagi. Mowa o Toyocie Yaris Cross, czyli kompaktowym SUVie, który powstał na skutek podwyższenia toyotowego hitu - Yarisa i jest typowym eksploratorem miejskiej dżungli. Ale odświeżona wersja tego modelu w wersji GR Sport ma w sobie to coś.

Model Yaris Cross, bazujący na doświadczeniach kompaktowego Yarisa i przestronnego RAV4, szybko zdobył pozycję lidera w segmencie B-SUV w Europie, stając się jednym z najchętniej wybieranych modeli Toyoty.

Jak już wspomniałem, jego premiera w Polsce miała miejsce 4 lata temu - 1 czerwca 2021 roku, natomiast odświeżony Yaris Cross, w tym nowa wersja GR SPORT, jest dostępny do w kraju od kwietnia 2025, a jego produkcja rozpoczęła się w maju 2025 roku, więc jest to świeżynka.

I taki właśnie świeżynkowy model wpadł mi niedawno do testu i boy, oh boy był to bardzo fajny test.

Wizualnie Yaris Cross może nie powala na kolana, ale trzeba przyznać, że jest to jeden z ładniejszych miejskich SUV-ów na rynku. Ma bardzo charakterystyczne, smukłe i podłużne lampy, spory grill oraz dość agresywnie ściętą maskę.

Owszem, widać tutaj sporo plastiku, zamiast bocznych wlotów powietrza mamy zaślepki z odblaskami, a z tyłu zwisa odsłonięta rura układu wydechowego, ale hej, to tanie miejskie auto, więc nie spodziewajcie się tutaj cudów. Moim zdaniem jest optymalnie. Podobnie z resztą jeśli chodzi o wymiary i ładowność tego auta.

Wymiary, pojemność i możliwości

Toyota Yaris Cross GR SPORT charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, które ułatwiają poruszanie się po mieście, jednocześnie oferując przestronne i komfortowe wnętrze.

Długość nadwozia: 4192 mm Szerokość nadwozia: 1765 mm Wysokość nadwozia: 1585 mm Rozstaw osi: 2560 mm Pojemność bagażnika: od 397 litrów (FWD) do 320 litrów (AWD-i). Maksymalnie, po złożeniu tylnych siedzeń, bagażnik oferuje do 1097 litrów pojemności. Masa własna: (w zależności od wersji) od 1110 kg do 1290 kg. Dopuszczalna masa całkowita (DMC): do 1860 kg.

A abstrahując od cyferek, no to powiedzmy, że umownie na tylnej kanapie mogą podróżować 3 osoby. Umownie, no bo nie będzie to dla nich raczej komfortowa podróż. Jak zostaną tam dwie, no to będą miały trochę lepiej, chociaż wyżsi pasażerowie mogą mieć problem z miejscem na kolana.

Miejsca jest za to sporo w bagażniku, który ma obniżaną podłogę, co jest dużym plusem.

Podróżni z tyłu mają dostęp do gazetowników i kieszeni w drzwiach - tyle, bez większych udogodnień. Za to mają wygodne fotele, a w wersji GR Sport są one dodatkowo obszyte czerwoną nicią, a boczki mają wyłożone przyjemną w dotyku ekoskórą.

Z przodu mamy już cyfrowe zegary oraz wyświetlacz główny z nowym infotainmentem, którego obsługa jest banalnie prosta. Do tego bezprzewodowa komunikacja z Android Auto i Apple CarPlay.

Design też jest w porządku jeśli chodzi o tanie małe auto miejskie. Owszem, jest sporo twardego plastiku, ale deska rozdzielcza czy podłokietniki na drzwiach są miękkie, więc komfort został zachowany.

I coś, za co doceniam konsekwencję Toyoty, czyli fizyczne przyciski, a dokładnie ich cała masa: mamy nie tylko fizyczny panel klimatyzacji z pokrętłami, ale także liczne przyciski funkcyjne, no i fizyczne przyciski na kierownicy.

Byłem w szoku, jak bardzo "dopakowana" była wersja, którą dostałem, bo miała nawet funkcję automatycznego parkowania i kamerę 360 stopni, którą nie widuje się często w małych autach.

Dostępne opcje silnikowe

Nowa Toyota Yaris Cross GR SPORT dostępna jest wyłącznie z napędami hybrydowymi. Do wyboru są dwa układy:

Silnik hybrydowy 1.5 VVT-i H 116 KM Multidrive S (FWD/AWD-i):

Łączna moc układu: 116 KM (85 kW) Maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy): 120 Nm przy 3600-4800 obr./min Przyspieszenie 0-100 km/h: 11,2 s (FWD) / 11,8 s (AWD-i)

Silnik hybrydowy 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM e-CVT (FWD/AWD-i):

Łączna moc układu: 130 KM (96 kW) Maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy): 141 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,7 s (FWD) / 11,3 s (AWD-i)

Ja miałem mocniejszą wersję i powiem szczerze, że naprawdę silnik 1.5 zmienia to auto w miejski bolid. Oczywiście niższy profil auta były tutaj jeszcze bardziej pomocny, zwłaszcza na zakrętach, ale nawet sylwetka SUV-a dawała radę. Dużym plusem jest tutaj stosunek mocy do masy oraz... zawieszenie. Tak, zawieszenie. Może nie jest to pneumatyka, ale z przodu mamy kolumny MacPhersona, a z tyłu układ wielowahaczowy, więc jest naprawdę wygodnie podczas jazdy.

Spalanie i zużycie energii

Yarisem Crossem kręciłem się głównie po mieście i tam spokojnie udało mi się wykręcić spalanie na poziomie 5 litrów, ale można i oszczędniej, a to jeden z atutów hybrydowych Toyot:

Silnik hybrydowy 1.5 VVT-i H 116 KM:

Średnie zużycie paliwa (WLTP): 4,5–5,1 l/100 km Emisja CO2 (WLTP): 101–115 g/km

Silnik hybrydowy 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM:

Średnie zużycie paliwa (WLTP): 4,5–5,2 l/100 km Emisja CO2 (WLTP): 101–116 g/km Pojemność baterii hybrydowej: Litowo-jonowa, napięcie nominalne 177,6 V.

A skoro już o cenie mowa...

Toyota Yaris Cross: Cennik i wersje wyposażenia

Toyota Yaris Cross GR SPORT to jedna z topowych wersji wyposażenia, oferująca bogate wyposażenie standardowe oraz charakterystyczne sportowe detale. Samochód jest dostępny w 5 wersjach wyposażenia: Active, Comfort, Style, Executive i właśnie wspomniany GR SPORT.

Cennik wersji silnikowych (z uwzględnieniem Ekobonusu 1,5 proc.):

Toyota Yaris Cross GR SPORT 1.5 VVT-i H 116 KM Multidrive S (FWD): cena od ok. 104 600 zł Toyota Yaris Cross GR SPORT 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM e-CVT (FWD): cena od ok. 140 700 zł (cena promocyjna do wyczerpania zapasów) Toyota Yaris Cross GR SPORT 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM e-CVT (AWD-i): cena od ok. 147 900 zł

Wyposażenie podstawowe wersji GR SPORT:

Sportowe zawieszenie i specjalnie zestrojony układ kierowniczy 18-calowe felgi aluminiowe GR SPORT o unikalnym wzorze Wykończenie nadwozia GR SPORT , w tym charakterystyczny grill, zderzaki i listwy Specjalny kolor nadwozia Storm Grey (dostępny tylko dla GR SPORT) oraz możliwość dwukolorowego lakierowania Tapicerka z ekologicznego zamszu z czerwonymi przeszyciami i logo GR SPORT Kierownica obszyta skórą z perforacją i czerwonymi przeszyciami Nakładki progowe z logo GR SPORT Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa System multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym HD o przekątnej 10,5 cala Cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala Zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota T-Mate , obejmujący m.in. system wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) , adaptacyjny tempomat (ACC) , system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB) , system monitorowania martwego pola (BSM) Kamera cofania Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu Podgrzewane fotele przednie Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Smart Entry & Start)

Toyota Yaris Cross GR SPORT to idealna propozycja dla tych, którzy szukają stylowego i dynamicznego SUV-a miejskiego, łączącego ekonomiczność hybrydy z bardziej charakterystyczną stylistyką.

Gdybym szukał auta do miasta, to bym się nad nią mocno zastanawiał. Jedyne co, to auto jest bardzo kompaktowe i wąskie, ale Toyota ma przecież w swojej ofercie C-HR-kę, w której to już nie jest problem.