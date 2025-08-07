Na rynku w Polsce jest od 4 lat i do tej pory raczej nie zwracał na siebie mojej uwagi. Mowa o Toyocie Yaris Cross, czyli kompaktowym SUVie, który powstał na skutek podwyższenia toyotowego hitu - Yarisa i jest typowym eksploratorem miejskiej dżungli. Ale odświeżona wersja tego modelu w wersji GR Sport ma w sobie to coś.
Model Yaris Cross, bazujący na doświadczeniach kompaktowego Yarisa i przestronnego RAV4, szybko zdobył pozycję lidera w segmencie B-SUV w Europie, stając się jednym z najchętniej wybieranych modeli Toyoty.
Jak już wspomniałem, jego premiera w Polsce miała miejsce 4 lata temu - 1 czerwca 2021 roku, natomiast odświeżony Yaris Cross, w tym nowa wersja GR SPORT, jest dostępny do w kraju od kwietnia 2025, a jego produkcja rozpoczęła się w maju 2025 roku, więc jest to świeżynka.
I taki właśnie świeżynkowy model wpadł mi niedawno do testu i boy, oh boy był to bardzo fajny test.
Wizualnie Yaris Cross może nie powala na kolana, ale trzeba przyznać, że jest to jeden z ładniejszych miejskich SUV-ów na rynku. Ma bardzo charakterystyczne, smukłe i podłużne lampy, spory grill oraz dość agresywnie ściętą maskę.
Owszem, widać tutaj sporo plastiku, zamiast bocznych wlotów powietrza mamy zaślepki z odblaskami, a z tyłu zwisa odsłonięta rura układu wydechowego, ale hej, to tanie miejskie auto, więc nie spodziewajcie się tutaj cudów. Moim zdaniem jest optymalnie. Podobnie z resztą jeśli chodzi o wymiary i ładowność tego auta.
Wymiary, pojemność i możliwości
Toyota Yaris Cross GR SPORT charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, które ułatwiają poruszanie się po mieście, jednocześnie oferując przestronne i komfortowe wnętrze.
A abstrahując od cyferek, no to powiedzmy, że umownie na tylnej kanapie mogą podróżować 3 osoby. Umownie, no bo nie będzie to dla nich raczej komfortowa podróż. Jak zostaną tam dwie, no to będą miały trochę lepiej, chociaż wyżsi pasażerowie mogą mieć problem z miejscem na kolana.
Miejsca jest za to sporo w bagażniku, który ma obniżaną podłogę, co jest dużym plusem.
Podróżni z tyłu mają dostęp do gazetowników i kieszeni w drzwiach - tyle, bez większych udogodnień. Za to mają wygodne fotele, a w wersji GR Sport są one dodatkowo obszyte czerwoną nicią, a boczki mają wyłożone przyjemną w dotyku ekoskórą.
Z przodu mamy już cyfrowe zegary oraz wyświetlacz główny z nowym infotainmentem, którego obsługa jest banalnie prosta. Do tego bezprzewodowa komunikacja z Android Auto i Apple CarPlay.
Design też jest w porządku jeśli chodzi o tanie małe auto miejskie. Owszem, jest sporo twardego plastiku, ale deska rozdzielcza czy podłokietniki na drzwiach są miękkie, więc komfort został zachowany.
I coś, za co doceniam konsekwencję Toyoty, czyli fizyczne przyciski, a dokładnie ich cała masa: mamy nie tylko fizyczny panel klimatyzacji z pokrętłami, ale także liczne przyciski funkcyjne, no i fizyczne przyciski na kierownicy.
Byłem w szoku, jak bardzo "dopakowana" była wersja, którą dostałem, bo miała nawet funkcję automatycznego parkowania i kamerę 360 stopni, którą nie widuje się często w małych autach.
Dostępne opcje silnikowe
Nowa Toyota Yaris Cross GR SPORT dostępna jest wyłącznie z napędami hybrydowymi. Do wyboru są dwa układy:
Silnik hybrydowy 1.5 VVT-i H 116 KM Multidrive S (FWD/AWD-i):
Silnik hybrydowy 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM e-CVT (FWD/AWD-i):
Ja miałem mocniejszą wersję i powiem szczerze, że naprawdę silnik 1.5 zmienia to auto w miejski bolid. Oczywiście niższy profil auta były tutaj jeszcze bardziej pomocny, zwłaszcza na zakrętach, ale nawet sylwetka SUV-a dawała radę. Dużym plusem jest tutaj stosunek mocy do masy oraz... zawieszenie. Tak, zawieszenie. Może nie jest to pneumatyka, ale z przodu mamy kolumny MacPhersona, a z tyłu układ wielowahaczowy, więc jest naprawdę wygodnie podczas jazdy.
Spalanie i zużycie energii
Yarisem Crossem kręciłem się głównie po mieście i tam spokojnie udało mi się wykręcić spalanie na poziomie 5 litrów, ale można i oszczędniej, a to jeden z atutów hybrydowych Toyot:
Silnik hybrydowy 1.5 VVT-i H 116 KM:
Silnik hybrydowy 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM:
A skoro już o cenie mowa...
Toyota Yaris Cross: Cennik i wersje wyposażenia
Toyota Yaris Cross GR SPORT to jedna z topowych wersji wyposażenia, oferująca bogate wyposażenie standardowe oraz charakterystyczne sportowe detale. Samochód jest dostępny w 5 wersjach wyposażenia: Active, Comfort, Style, Executive i właśnie wspomniany GR SPORT.
Cennik wersji silnikowych (z uwzględnieniem Ekobonusu 1,5 proc.):
Wyposażenie podstawowe wersji GR SPORT:
Toyota Yaris Cross GR SPORT to idealna propozycja dla tych, którzy szukają stylowego i dynamicznego SUV-a miejskiego, łączącego ekonomiczność hybrydy z bardziej charakterystyczną stylistyką.
Gdybym szukał auta do miasta, to bym się nad nią mocno zastanawiał. Jedyne co, to auto jest bardzo kompaktowe i wąskie, ale Toyota ma przecież w swojej ofercie C-HR-kę, w której to już nie jest problem.
