Czy wiecie, że historia jednej z najstarszych i najbardziej znanych marek motoryzacyjnych na świecie rozpoczęła się od... rowerów? Mowa o czeskim producencie samochodów Škoda. W tym roku koncern obchodzi 130-lecie. Z tej okazji nie tylko wspomina swoje sukcesy, ale też rusza z wyjątkową wyprzedażą.
Škoda to dziś jeden z liderów branży samochodowej. Być może nie byłoby go, gdyby nie doszło do fuzji dwóch biznesów w 1925 roku. Jeden z nich, założony w Mladej Boleslavi w 1895 roku, parał się produkcją rowerów, a później motocykli i aut. Drugi z Pilzna, od 1859 roku zajmował się przemysłem metalowym, a następnie zbrojeniowym.
Pierwszymi samochodowymi "przodkami" współczesnej Grupy Škoda były automobil L&K Voiturette A z 1905 roku oraz wypuszczone na rynek w 1924 roku auto Škoda 25/100. Natomiast pierwszym modelem po połączeniu dwóch przedsiębiorstw został L&K – Škoda 150. Od tego czasu czeski motobiznes tylko dynamicznie się rozwijał.
Przez ostatnie 130 lat Škoda Auto, jak jest obecnie znana, obdarzyła miłośników i miłośniczki czterech kółek m.in. popularną Škoda Popular, powojenną Škoda 1101 Tudor, kultową Škoda Octavia, pierwszą crossoverową Škoda Yeti, pierwszą elektryczną Škoda Enyaq i jej następczynią Škoda Elroq. Nie zwalnia tempa, a wręcz przyspiesza.
– 130 lat historii marki Škoda to kamień milowy, który mobilizuje nas do dalszego rozwoju oraz konsekwentnej realizacji naszej wizji dostarczania innowacyjnych, ekologicznych i dostępnych rozwiązań motoryzacyjnych – komentuje w oficjalnym komunikacie prasowym Michał Bajon, dyrektor sprzedaży marki Škoda Polska.
Dla Škody 130. urodziny to czas, w którym zerka nie tylko w przeszłość, zapraszając pasjonatów motoryzacji do swojego przyfabrycznego muzeum z unikalnymi pojazdami w Mladej Boleslavi, ale przede wszystkim w przyszłość. A ta ma głównie elektromobilne oblicze, którego kolejną wizytówką ma być Škoda Epiq, elektryczny miejski SUV.
Dziś z okazji swojego wyjątkowego jubileuszu Škoda proponuje wszystkim tym, którzy marzą o własnym aucie łączącym tradycję z innowacją w nowoczesnym i stylowym wydaniu, specjalną ofertę. W jej ramach klienci mogą skorzystać z przełomowych rabatów – aż do 24 000 zł przy zakupie wybranych modeli, zwłaszcza w wersji 130.
Promocyjna oferta obejmuje większość portfolio czeskiej marki. Za miejską Fabię Edition 130 można zapłacić cenę z sumą korzyści od 9200 do 11 200 zł. Popularne modele Scala i Kamiq w urodzinowej wersji można zamówić z sumą korzyści do 13 100 zł. Natomiast suma korzyści przy zakupie doskonale znanych SUV-ów – modeli Karoq i Kodiaq – wynosi odpowiednio do 16 500 zł i 21 950 zł.
Urodzinowa oferta niesie również finansowe korzyści w przypadku flagowych modeli z logo Škoda. Na modelu Octavia w wariancie Edition 130 Essence suma korzyści może sięgnąć 17 400 zł lub 21 400 zł, a w wersji Edition 130 Selection – 17 500 zł, 21 500 zł lub 24 500 zł w zależności od konfiguracji silnika i skrzyni biegów. Sprowadzenie Superba na parking lub do garażu pozwoli zachować na koncie kwotę do 23 050 zł.
Na 130-lecie dodatkowe korzyści otrzymały również modele hybrydowe plug-in (PHEV) – Superb. W wariancie Edition 130 oferowana suma korzyści to odpowiednio 23 050 zł. Oznacza to, że w tych wersjach można liczyć na więcej wyposażenia przy niższej cenie niż w odpowiadających im Selection!
Celebrowanie 130-letniej historii marki upływa również pod znakiem organizowanych dni otwartych. Ostatnie zostały zaplanowane od 20 do 25 października 2025 we wszystkich autoryzowanych salonach Škody na terenie całego kraju.
W ich trakcie będzie można poznać najnowsze modele Škody, skorzystać z atrakcyjnych promocji i odbyć jazdy testowe. A także odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jeden z przynajmniej 130 powodów jest dla mnie wystarczający, by wybrać właśnie Škodę!