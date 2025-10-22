W 2025 roku Škoda świętuje swoje 130. urodziny. Z tej okazji czeska marka motoryzacyjna przedstawia specjalną ofertę z rabatami na swoje popularne samochody, a także organizuje dni otwarte we własnych salonach w całej Polsce. Materiały prasowe / Škoda

Czy wiecie, że historia jednej z najstarszych i najbardziej znanych marek motoryzacyjnych na świecie rozpoczęła się od... rowerów? Mowa o czeskim producencie samochodów Škoda. W tym roku koncern obchodzi 130-lecie. Z tej okazji nie tylko wspomina swoje sukcesy, ale też rusza z wyjątkową wyprzedażą.

Škoda to dziś jeden z liderów branży samochodowej. Być może nie byłoby go, gdyby nie doszło do fuzji dwóch biznesów w 1925 roku. Jeden z nich, założony w Mladej Boleslavi w 1895 roku, parał się produkcją rowerów, a później motocykli i aut. Drugi z Pilzna, od 1859 roku zajmował się przemysłem metalowym, a następnie zbrojeniowym.

Pierwszymi samochodowymi "przodkami" współczesnej Grupy Škoda były automobil L&K Voiturette A z 1905 roku oraz wypuszczone na rynek w 1924 roku auto Škoda 25/100. Natomiast pierwszym modelem po połączeniu dwóch przedsiębiorstw został L&K – Škoda 150. Od tego czasu czeski motobiznes tylko dynamicznie się rozwijał.

Samochód Škoda Enyaq. Materiały prasowe / Škoda

Przez ostatnie 130 lat Škoda Auto, jak jest obecnie znana, obdarzyła miłośników i miłośniczki czterech kółek m.in. popularną Škoda Popular, powojenną Škoda 1101 Tudor, kultową Škoda Octavia, pierwszą crossoverową Škoda Yeti, pierwszą elektryczną Škoda Enyaq i jej następczynią Škoda Elroq. Nie zwalnia tempa, a wręcz przyspiesza.

– 130 lat historii marki Škoda to kamień milowy, który mobilizuje nas do dalszego rozwoju oraz konsekwentnej realizacji naszej wizji dostarczania innowacyjnych, ekologicznych i dostępnych rozwiązań motoryzacyjnych – komentuje w oficjalnym komunikacie prasowym Michał Bajon, dyrektor sprzedaży marki Škoda Polska.

Muzeum motoryzacyjne Škoda Muzeum w Mladej Boleslavi w Czechach. Materiały prasowe / Škoda

Dla Škody 130. urodziny to czas, w którym zerka nie tylko w przeszłość, zapraszając pasjonatów motoryzacji do swojego przyfabrycznego muzeum z unikalnymi pojazdami w Mladej Boleslavi, ale przede wszystkim w przyszłość. A ta ma głównie elektromobilne oblicze, którego kolejną wizytówką ma być Škoda Epiq, elektryczny miejski SUV.

Dziś z okazji swojego wyjątkowego jubileuszu Škoda proponuje wszystkim tym, którzy marzą o własnym aucie łączącym tradycję z innowacją w nowoczesnym i stylowym wydaniu, specjalną ofertę. W jej ramach klienci mogą skorzystać z przełomowych rabatów – aż do 24 000 zł przy zakupie wybranych modeli, zwłaszcza w wersji 130.

Samochód Škoda Epiq. Materiały prasowe / Škoda

Promocyjna oferta obejmuje większość portfolio czeskiej marki. Za miejską Fabię Edition 130 można zapłacić cenę z sumą korzyści od 9200 do 11 200 zł. Popularne modele Scala i Kamiq w urodzinowej wersji można zamówić z sumą korzyści do 13 100 zł. Natomiast suma korzyści przy zakupie doskonale znanych SUV-ów – modeli Karoq i Kodiaq – wynosi odpowiednio do 16 500 zł i 21 950 zł.

Urodzinowa oferta niesie również finansowe korzyści w przypadku flagowych modeli z logo Škoda. Na modelu Octavia w wariancie Edition 130 Essence suma korzyści może sięgnąć 17 400 zł lub 21 400 zł, a w wersji Edition 130 Selection – 17 500 zł, 21 500 zł lub 24 500 zł w zależności od konfiguracji silnika i skrzyni biegów. Sprowadzenie Superba na parking lub do garażu pozwoli zachować na koncie kwotę do 23 050 zł.

Samochód Škoda Octavia. Materiały prasowe / Škoda

Na 130-lecie dodatkowe korzyści otrzymały również modele hybrydowe plug-in (PHEV) – Superb. W wariancie Edition 130 oferowana suma korzyści to odpowiednio 23 050 zł. Oznacza to, że w tych wersjach można liczyć na więcej wyposażenia przy niższej cenie niż w odpowiadających im Selection!

Celebrowanie 130-letniej historii marki upływa również pod znakiem organizowanych dni otwartych. Ostatnie zostały zaplanowane od 20 do 25 października 2025 we wszystkich autoryzowanych salonach Škody na terenie całego kraju.

Samochód Škoda Superb. Materiały prasowe / Škoda