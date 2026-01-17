Nowe Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM to pokaz inżynieryjnych możliwości marki, łączący imponujące osiągi z niezwykłą wydajnością hybrydy plug-in. Ten model na nowo definiuje pojęcie "przyjemności z jazdy". Oto nasza wideorecenzja!
Historia modelu Rafale jest krótka, ale intensywna. Samochód, czerpiący nazwę z lotniczej historii Renault, został po raz pierwszy zaprezentowany w maju 2024 roku jako zwieńczenie gamy modelowej marki.
Po ciepło przyjętej wersji hybrydowej o mocy 200 KM przyszedł czas na perłę w koronie francuskiego producenta – odmianę plug-in hybrid o łącznej mocy 300 koni mechanicznych.
Wymiary, bagażnik i możliwości transportowe
Renault Rafale imponuje nie tylko stylistyką, ale także przestronnością i praktycznością, typową dla segmentu D-SUV. Nowy flagowy SUV Renault ma 4710 mm długości, 1866 mm szerokości oraz 1613 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2738 mm. Takie proporcje zapewniają dynamiczną sylwetkę oraz przestronne wnętrze. Pojemność bagażnika jest jednym z atutów modelu – standardowo oferuje on 530 litrów przestrzeni ładunkowej.
Po złożeniu tylnej kanapy wartość ta wzrasta do 1600 litrów. Masa własna pojazdu w wersji 300-konnej wynosi 1934 kg, a dopuszczalna masa całkowita to 2440 kg. Jeśli chodzi o możliwości holowania, Rafale E-Tech 4x4 300 KM może pociągnąć przyczepę hamowaną o masie do 1500 kg oraz niehamowaną do 750 kg.
Moc i technologia
Sercem najmocniejszej wersji Renault Rafale jest zaawansowany napęd hybrydowy typu plug-in, który łączy w sobie to, co najlepsze ze świata silników spalinowych i elektrycznych.
Zużycie energii i zasięg elektryczny
Dzięki technologii plug-in hybrid, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM oferuje :
Polski cennik i wersje wyposażenia
Na polskim rynku Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM jest dostępne w dwóch bogato wyposażonych wersjach, które podkreślają jego sportowy i ekskluzywny charakter.
Wersja esprit Alpine stanowi bazę dla 300-konnego napędu i już w standardzie oferuje bardzo bogate wyposażenie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających kierowców.
Wyposażenie standardowe wersji esprit Alpine: