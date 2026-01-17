Renault Rafale prezentuje się wyśmienicie. Fot. naTemat.pl

Nowe Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM to pokaz inżynieryjnych możliwości marki, łączący imponujące osiągi z niezwykłą wydajnością hybrydy plug-in. Ten model na nowo definiuje pojęcie "przyjemności z jazdy". Oto nasza wideorecenzja!

Historia modelu Rafale jest krótka, ale intensywna. Samochód, czerpiący nazwę z lotniczej historii Renault, został po raz pierwszy zaprezentowany w maju 2024 roku jako zwieńczenie gamy modelowej marki.

Po ciepło przyjętej wersji hybrydowej o mocy 200 KM przyszedł czas na perłę w koronie francuskiego producenta – odmianę plug-in hybrid o łącznej mocy 300 koni mechanicznych.







Wymiary, bagażnik i możliwości transportowe

Renault Rafale imponuje nie tylko stylistyką, ale także przestronnością i praktycznością, typową dla segmentu D-SUV. Nowy flagowy SUV Renault ma 4710 mm długości, 1866 mm szerokości oraz 1613 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2738 mm. Takie proporcje zapewniają dynamiczną sylwetkę oraz przestronne wnętrze. Pojemność bagażnika jest jednym z atutów modelu – standardowo oferuje on 530 litrów przestrzeni ładunkowej.

Po złożeniu tylnej kanapy wartość ta wzrasta do 1600 litrów. Masa własna pojazdu w wersji 300-konnej wynosi 1934 kg, a dopuszczalna masa całkowita to 2440 kg. Jeśli chodzi o możliwości holowania, Rafale E-Tech 4x4 300 KM może pociągnąć przyczepę hamowaną o masie do 1500 kg oraz niehamowaną do 750 kg.

Moc i technologia

Sercem najmocniejszej wersji Renault Rafale jest zaawansowany napęd hybrydowy typu plug-in, który łączy w sobie to, co najlepsze ze świata silników spalinowych i elektrycznych.

Układ napędowy: Hybryda plug-in (PHEV) E-Tech 4x4. Silnik spalinowy: Turbodoładowana, 3-cylindrowa jednostka benzynowa o pojemności 1.2 litra, generująca 150 KM i 230 Nm momentu obrotowego. Silniki elektryczne: Dwa główne silniki elektryczne – jeden z przodu, drugi napędzający tylną oś, co tworzy inteligentny napęd na cztery koła . Łączna moc systemowa: 300 KM . Skrzynia biegów: Wielotrybowa, automatyczna skrzynia biegów ze sprzęgłem kłowym, zoptymalizowana pod kątem płynnej współpracy wszystkich jednostek napędowych. Osiągi: Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 6,4 sekundy , a prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 180 km/h.

Zużycie energii i zasięg elektryczny

Dzięki technologii plug-in hybrid, Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM oferuje :

Pojemność baterii: Akumulator litowo-jonowy o pojemności 22 kWh . Zasięg w trybie elektrycznym: Do 100 km (według cyklu WLTP), co pozwala na pokonywanie większości codziennych tras bez użycia silnika spalinowego. Łączny zasięg: Do 1000 km (WLTP) na jednym baku paliwa (55 litrów) i z w pełni naładowaną baterią. Średnie zużycie paliwa (WLTP): Od 0,6 l/100 km w cyklu mieszanym (przy naładowanej baterii). Emisja CO2 (WLTP): Od 14 g/km . Ładowanie: Pełne naładowanie baterii z ładowarki o mocy 7,4 kW zajmuje około 2 godzin i 55 minut .

Polski cennik i wersje wyposażenia

Na polskim rynku Renault Rafale E-Tech 4x4 300 KM jest dostępne w dwóch bogato wyposażonych wersjach, które podkreślają jego sportowy i ekskluzywny charakter.

Rafale E-Tech 4x4 300 KM esprit Alpine: cena od 226 900 zł Rafale E-Tech 4x4 300 KM atelier Alpine: cena od 248 900 zł

Wersja esprit Alpine stanowi bazę dla 300-konnego napędu i już w standardzie oferuje bardzo bogate wyposażenie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających kierowców.

Wyposażenie standardowe wersji esprit Alpine:

Stylistyka zewnętrzna: 20-calowe felgi aluminiowe "Castellet", pakiet stylistyczny nadwozia esprit Alpine, czarne oznaczenia modelu. Wnętrze: Tapicerka z Alcantary łączona ze skórą ekologiczną TEP w kolorze czarno-niebieskim, kierownica Alpine pokryta tworzywem Fraganza (TEP), ozdobne listwy progowe. Multimedia i technologia: System multimedialny openR link z 12-calowym ekranem dotykowym, nawigacją i usługami Google, cyfrowy zespół zegarów z 12,3-calowym ekranem, ładowarka indukcyjna do smartfona. Komfort: Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, czujnik deszczu i zmierzchu, funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL). Bezpieczeństwo i systemy wspomagające: System 4 kół skrętnych 4Control advanced, aktywny regulator prędkości, system kontroli martwego pola (BSW), system wspomagania parkowania przodem, tyłem i z boku, kamera cofania, system kontroli zmęczenia kierowcy (DAA). Oświetlenie: Reflektory przednie LED Adaptive Vision, sekwencyjne kierunkowskazy. Praktyczne rozwiązania: 4 gniazda USB-C (dwa z przodu, dwa z tyłu), karta Renault Hands Free.

