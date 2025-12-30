Wybraliśmy najlepsze seriale kryminalne 2025 roku Fot. Kadr z seriali "Odwilż" i "Strefa gangsterów" / Canva / montaż: naTemat

Kryminał w 2025 roku miał się znakomicie i dawno nie był tak różnorodny. Obok klasycznych procedurali pojawiły się mroczne studia psychologiczne, gangsterskie sagi, polityczne thrillery i seriale, które wykorzystały zbrodnię jako punkt wyjścia do opowieści o klasie, winie i społecznych bolączkach. Oto 19 najlepszych seriali kryminalnych roku – najlepsi z najlepszych.

Wybraliśmy jedynie te seriale kryminalne, które miały premierę w Polsce, co nie jest bez znaczenia: sporo tytułów trafia do nas niestety z opóźnieniem.

Najepsze seriale kryminalne 2025 roku

Kolejność jest przypadkowa.

1. Grupa zadaniowa, 1. sezon (HBO Max)

Goy. Kadr z "Grupy zadaniowej"

Depresyjny, ciężki procedural o dwóch mężczyznach: pogrążonym w żałobie agencie FBI oraz ojcu, który staje na czele gangu rabującego narkotykowe meliny. Serial, mimo że powolny, dusi atmosferą nadciągającej katastrofy. Mark Ruffalo jest świetny, Emilia Jones wspaniała, ale to Tom Pelphrey kradnie każdą scenę – intensywny, nieprzewidywalny, magnetyczny. Kryminał jako studium winy, grzechu i (być może) odkupienia. Przytłaczający, ale znakomity. Będzie drugi sezon, ale raczej jako antologia.

2. Dept. Q, 1. sezon (Netflix)

Fot. Kadr z "Dept. Q"

Edynburg zamiast Kopenhagi, ale duch skandynawskiego noir pozostaje – w końcu to ekranizacja duńskiej serii kryminałów. Zesłany do piwnicy detektyw Carl Morck i jego zespół outsiderów grzebią w sprawach, o których wszyscy woleliby zapomnieć. Gęsta atmosfera, trauma bohaterów i solidna intryga kryminalna idą tu w parze z ostrym, suchym i bardzo brytyjskim humorem. Matthew Goode wymiata, a Alexej Manvelov kradnie każdą scenę. I będzie drugi sezon!

3. Zbrodnie po sąsiedzku, 5. sezon (Disney+)

Fot. Kadr ze "Zbrodni po sąsiedzku"

Stawka rośnie – los Arconii wisi na włosku – ale siłą serialu wciąż pozostaje niezawodne trio. Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez po raz piąty udowadniają, że ta chemia się nie starzeje. Serial wraca do korzeni: zagadki, dialogi i relacje bohaterów grają pierwsze skrzypce. Jest lekko, inteligentnie i z wyczuciem rytmu, a formuła wciąż działa bez zarzutu i miejmy nadzieję, że starczy jej jeszcze na długo.

4. Poker Face, 2. sezon (SkyShowtime)

Fot. Kadr z "Poker Face"

Drugi sezon nie próbuje wymyślać się na nowo – i bardzo dobrze. Charlie Cale (rewelacyjna Natasha Lyonne) znów rusza w drogę, a każdy przystanek to nowa zagadka w stylu "Columbo", z mordercą znanym od pierwszych minut. Format wciąż działa jak złoto, a plejada gwiazd dodaje energii każdemu odcinkowi. Może mniej świeże niż na starcie, ale nadal piekielnie przyjemne. To serial, który spokojnie mógł trwać jeszcze długo, więc jego skasowanie zaskoczyło. Ostatecznie "Poker Face" chyba powróci.

5. Ugotować niedźwiedzia (Disney+)

Fot. Kadr z "Ugotować niedźwiedzia"

Historyczny nordic noir osadzony w Szwecji połowy XIX wieku, gdzie religia, przemoc i lokalna władza splatają się w brutalną opowieść. Przybycie kaznodziei i plotki o atakach ludożerczego niedźwiedzia uruchamiają lawinę zła i paranoi. Serial hipnotyzuje klimatem, nie oszczędza widza i konsekwentnie buduje grozę. Gustaf Skarsgård jest znakomity – kolejny dowód, że to jedna z najciekawszych aktorskich dynastii w Europie. Szkoda, że "Ugotować niedźwiedzia" przeszło w Polsce praktycznie bez echa.

6. Dexter: Zmartwychwstanie, 1. sezon (SkyShowtime)

Fot. Kadr z "Dextera: Zmartwychwstanie"

"Dexter" znów zmienia skórę – tym razem w Nowym Jorku – i robi to zaskakująco dobrze. Stare demony, nowi wrogowie i po raz pierwszy prawdziwi rywale sprawiają, że stawka znów jest wysoka. Serial rozlicza mit Dextera, zamiast tylko go powtarzać. Jest mroczniej, dojrzalej i z pomysłem na przyszłość, a Michael C. Hall jak zwykle nie zawodzi. Najlepszy powrót tej marki od lat, a przecież sequeli i spin-offów trochę już było.

7. Odwilż, 3. sezon (HBO Max)

Fot. Kadr z "Odwilży"

Jedyny (niestety) polski tytuł w zestawieniu. "Odwilż" wróciła w znakomitym stylu – po potknięciu w drugiej części Xawery Żuławski odzyskał rytm, a serial znów gra w pierwszej lidze kryminałów nad Wisłą. Intryga jest większa, tempo szybsze, zwroty akcji trafiają w punkt, a relacja Zawiei i Trepy to złoto. Najlepsza odsłona serii i mocny argument za czwartym sezonem.

8. Strefa gangsterów, 1. sezon (SkyShowtime)

Fot. Kadr ze "Strefy gangsterów"

Londyńska wojna gangów widziana oczami fixera w wykonaniu Toma Hardy'ego, pracującego dla bezwzględnej rodziny Harriganów. Twórcy, w tym Guy Ritchie, nie próbują wymyślać klasycznego gangsterskiego kryminału od nowa, tylko dopieszczają go do granic możliwości – jest stylowo, brutalnie i gęsto. Aktorska ekstraklasa (Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren) robi tu gigantyczną robotę.

9. Daredevil: Odrodzenie, 1. sezon (Disney+)

Fot. Kadr z "Daredevila: Odrodzenie"

Powrót "Daredevila" po latach, tym razem na Disney+. Matt Murdock próbuje żyć normalnie, a Wilson Fisk legalnie rządzić miastem. Oczywiście nic z tego nie wychodzi. "Daredevil: Odrodzenie" wraca do mrocznego, ulicznego noir, w którym prawo i przemoc nieustannie się przenikają. Są emocje, jest przemoc, wracają ulubieni bohaterowie, a konflikt na linii Daredevil i Fisk znów iskrzy jak trzeba. Może nie klasyczny kryminał, ale i tak świetny.

10. Złodziej dragów (Apple TV)

Fot. Kadr ze "Złodzieja dragów"

Dwóch kumpli z Filadelfii udaje agentów DEA i okrada dilerów – aż trafiają na niewłaściwych ludzi. To mocna, "brudna" opowieść o chciwości, przemocy i granicach, które łatwo przekroczyć, a trudno cofnąć. Serial balansuje między thrillerem a dramatem moralnym i robi to bez taryfy ulgowej. Wagner Moura i Brian Tyree Henry są absolutnie rewelacyjni. Dla fanów "Breaking Bad" pozycja obowiązkowa.

11. Rezerwat (Netflix)

Fot. Kadr z "Rezerwatu"

Zaginięcie filipińskiej opiekunki na luksusowym osiedlu w Kopenhadze uruchamia śledztwo, które szybko obnaża pęknięcia w świecie "idealnych" rodzin. Sprawa prowadzona z kilku perspektyw odsłania klasizm, hipokryzję i skrajne nierówności. Duński "Rezerwat" to nie tylko kryminał, ale precyzyjna, chłodna analiza społeczna w skandynawskim stylu. Jedna z ciekawszych europejskich produkcji roku.

12. Duster (HBO Max)

Fot. Kadr z "Dustera"

Lata 70., południe USA i kierowca mafii, który zostaje wciągnięty we współpracę z ambitną agentką FBI. To stylowy kryminał drogi z retro klimatem, szybka akcją i czarnym humorem. Josh Holloway z "Zagubionych" jest w formie życia. Skasowanie po pierwszym sezonie? Zbrodnia.

13. Bestia we mnie (Netflix)

Fot. Kadr z "Bestii we mnie"

Kryminał/psychologiczny thriller napędzany dwiema aktorskimi potęgami. Claire Danes jako pogrążona w żałobie pisarka i Matthew Rhys jako niepokojący sąsiad zawiązują niebezpieczną relację. Serial balansuje na granicy obsesji i przemocy – to mroczne, niejednoznaczne i hipnotyzujące kino charakterów. Trudno oderwać wzrok, dlatego nie dziwią aż trzy nominacje do Złotych Globów.

14. Ballard, 1. sezon (Prime Video)

Fot. Kadr z "Ballard"

Spin-off "Boscha", który szybko udowadnił, że potrafi stanąć na własnych nogach. Maggie Q jako Renée Ballard prowadzi niedofinansowaną jednostkę zajmującą się sprawami sprzed lat, odkrywając przy okazji głęboko zakorzenioną korupcję w LAPD. To klasyczny procedural podlany długofalową intrygą i systemowym bagnem. Solidne tempo, gęsta atmosfera i charyzmatyczna bohaterka. Godny spadkobierca kultowego serialu, ale z własnym charakterem.

15. Rezydencja (Netflix)

Fot. Kadr z "Rezydencji"

Morderstwo w Białym Domu uruchamia śledztwo prowadzone przez ekscentryczną detektywkę graną przez znakomitą Uzo Adubę. To klasyczne whodunit w wersji premium – z humorem, ironią i politycznym anturażem w tle. Serial bawi się konwencją kryminału salonowego, dorzucając złośliwy komentarz do świata władzy. Lekki, zabawny, inteligentny i bardzo uroczy. Skandal, że kończy się na jednym sezonie.

16. To miasto należy do nas, 1. sezon (HBO Max)

Fot. Kadr z "To miasto należy do nas"

Liverpool, narkotykowe imperium i wojna o sukcesję w rodzinie, która ma miasto pod kontrolą. Gdy boss wskazuje na następcę nie tego, co trzeba, napięcie rośnie z odcinka na odcinek. James Nelson-Joyce kradnie każdą scenę jako ambitny, niebezpieczny Michael. Serial nie ucieka od gangsterskich klisz – wręcz przeciwnie, bawi się nimi z wyczuciem i energią. Finał na dachu? Czysta adrenalina. Brytyjczycy umieją robić kryminały.

17. Devil in Disguise: John Wayne Gacy (SkyShowtime)

Fot. Kadr z "Devil in Disguise: John Wayne Gacy"

True crime, które odmawia taniej sensacji. Zamiast skupiać się na mordercy, w tym wypadku Johnie Waynie Gacym, serial koncentruje się ofiarach i konsekwencjach zła, unikając jego fetyszyzacji. Patrick Macmanus pokazuje, że o seryjnych mordercach da się opowiadać z empatią i odpowiedzialnością (czego "Potwór" Netfliksa w ogóle nie potrafi). To kameralny, przejmujący i bardzo potrzebny głos w gatunku przeładowanym efekciarstwem. Do tego świetnie zagrany przez Michaela Chernusa w tytułowej roli.

18. Dojrzewanie (Netflix)

Fot. Kadr z "Dojrzewania"

