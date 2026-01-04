Wybrałam 3 filmy dokumentalne na Netflix, które naprawdę warto znać Fot. Kadr z "Sekretnej miłości" / Netflix

Netflix od lat kojarzy się z dokumentami kryminalnymi, ale tym razem idę w zupełnie inną stronę. Wybrałam trzy dokumenty giganta streamingu, stosunkowo mało znane w Polsce, a jednocześnie naprawdę warte obejrzenia. Wszystkie mają imponujące 100 procent pozytywnych recenzji na na Rotten Tomatoes. Seryjnych morderców tutaj nie znajdziesz, ale jeśli szukasz inspirujących, wzruszających i inteligentnych filmów dokumentalnych, jesteś w dobrym miejscu.

Chociaż Netflix najgłośniej promuje true crime, to w rzeczywistości jest jedną z najmocniejszych platform, jeśli chodzi o kino dokumentalne w ogóle. Od kameralnych portretów jednostek, przez filmy społeczne i polityczne, po produkcje przyrodnicze i eseje o emocjach – ta kategoria jest znacznie szersza, niż mogłoby się wydawać. I często właśnie te mniej krzykliwe tytuły zostają w głowie na dłużej.

3 dobre dokumenty na Netflix, które warto zobaczyć

Wybrałam 3 świetne dokumenty na Netflix, które naprawdę warto obejrzeć. Nie będzie tu historii o zbrodniach, seryjnych zabójcach ani sądowych sensacjach. Zamiast tego są opowieści o miłości, więziach rodzinnych, odpowiedzialności, systemie i relacjach – z ludźmi, ale też ze światem, który nas otacza. Wszystkie są znakomite, nagradzane, wysoko oceniane i... wszystkie cię poruszą.

Sekretna miłość (A Secret Love, 2020)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 procent Ocena widzów na Rotten Tomatoes: 88 procent

To jeden z tych dokumentów, które są stosunkowo proste, ale uderzają w widza z ogromną siłą. "Sekretna miłość" opowiada o Terry Donahue, byłej zawodniczce All-American Girls Professional Baseball League, oraz jej partnerce Pat Henschel. Kobiety poznały się w 1947 roku w Kanadzie, później przeniosły się do Chicago i przez dekady prowadziły razem dobrze prosperujący biznes dekoratorski. Przez niemal 70 lat ukrywały jednak swoją relację przed rodziną.

Film nie próbuje robić z tej historii sensacji ani manifestu. Jest czuły, powściągliwy i bardzo ludzki. Pokazuje życie pełne codziennych wyborów, kompromisów i poświęceń, podejmowanych w imię miłości, która przez większość życia musiała pozostawać niewidzialna. To poruszająca, szczera opowieść o zakazanej miłości na przestrzeni dekad, bez patosu, za to z ogromnym ładunkiem emocjonalnym.

Taniec ojców i córek (Daughters, 2024)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 procent Ocena widzów na Rotten Tomatoes: 91 procent

Polski tytuł może zniechęcać. "Taniec ojców i córek" brzmi dość... dziwnie i nie oddaje wagi tego, czym ten film naprawdę jest. Oryginalny, "Daughters", za to trafia w sedno. Dokument zadebiutował na Sundance Film Festival w 2024 roku, gdzie zdobył Nagrodę Publiczności w kategorii U.S. Documentary – i trudno się temu dziwić.

Film opowiada historię czterech dziewczynek przygotowujących się do wyjątkowego balu dla córek i ojców, którzy odbywają wyroki w więzieniu w Waszyngtonie. Wydarzenie jest częścią specjalnego programu ojcostwa realizowanego w zakładzie karnym. Na tle bezdusznego, nieludzkiego systemu penitencjarnego pojawia się tu coś niezwykle delikatnego – moment, w którym ojcowie mogą na chwilę przestać być numerami i osadzonymi, a znów stać się tatami.

To film konieczny do obejrzenia, jeśli chcemy naprawdę zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość rodzin osób osadzonych. Bez upraszczania, bez taniego wzruszania, ale z ogromną empatią. Nie da się nie wzruszyć.

Zaklinacze słoni (The Elephant Whisperers, 2022)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 procent Ocena widzów na Rotten Tomatoes: 89 procent

Ten dokument trwa zaledwie 39 minut, ale długo nie da się o nim zapomnieć. "Zaklinacze słoni" to indyjski film dokumentalny w reżyserii Kartiki Gonsalves, który zdobył Oscara za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny – jako pierwszy indyjski tytuł w tej kategorii.

Akcja toczy się w Parku Narodowym Mudumalai, na pograniczu stanów Karnataka i Tamil Nadu. Bohaterami są Bomman i Bellie, para z rdzennego plemienia Kattunayakan, którym powierzono opiekę nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Raghu. Zwierzę jest ranne, kruche i wymaga nieustannej troski. Z czasem między opiekunami a słoniem rodzi się głęboka więź. Później do ich życia trafia kolejny słoń – Ammu – a Raghu musi zostać oddany.

