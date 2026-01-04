dokumenty na Netflix
Wybrałam 3 filmy dokumentalne na Netflix, które naprawdę warto znać Fot. Kadr z "Sekretnej miłości" / Netflix

Netflix od lat kojarzy się z dokumentami kryminalnymi, ale tym razem idę w zupełnie inną stronę. Wybrałam trzy dokumenty giganta streamingu, stosunkowo mało znane w Polsce, a jednocześnie naprawdę warte obejrzenia. Wszystkie mają imponujące 100 procent pozytywnych recenzji na na Rotten Tomatoes. Seryjnych morderców tutaj nie znajdziesz, ale jeśli szukasz inspirujących, wzruszających i inteligentnych filmów dokumentalnych, jesteś w dobrym miejscu.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Chociaż Netflix najgłośniej promuje true crime, to w rzeczywistości jest jedną z najmocniejszych platform, jeśli chodzi o kino dokumentalne w ogóle. Od kameralnych portretów jednostek, przez filmy społeczne i polityczne, po produkcje przyrodnicze i eseje o emocjach – ta kategoria jest znacznie szersza, niż mogłoby się wydawać. I często właśnie te mniej krzykliwe tytuły zostają w głowie na dłużej.

3 dobre dokumenty na Netflix, które warto zobaczyć

Wybrałam 3 świetne dokumenty na Netflix, które naprawdę warto obejrzeć. Nie będzie tu historii o zbrodniach, seryjnych zabójcach ani sądowych sensacjach. Zamiast tego są opowieści o miłości, więziach rodzinnych, odpowiedzialności, systemie i relacjach – z ludźmi, ale też ze światem, który nas otacza. Wszystkie są znakomite, nagradzane, wysoko oceniane i... wszystkie cię poruszą.

Sekretna miłość (A Secret Love, 2020)

  • Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 procent
  • Ocena widzów na Rotten Tomatoes: 88 procent

    • To jeden z tych dokumentów, które są stosunkowo proste, ale uderzają w widza z ogromną siłą. "Sekretna miłość" opowiada o Terry Donahue, byłej zawodniczce All-American Girls Professional Baseball League, oraz jej partnerce Pat Henschel. Kobiety poznały się w 1947 roku w Kanadzie, później przeniosły się do Chicago i przez dekady prowadziły razem dobrze prosperujący biznes dekoratorski. Przez niemal 70 lat ukrywały jednak swoją relację przed rodziną.

    Film nie próbuje robić z tej historii sensacji ani manifestu. Jest czuły, powściągliwy i bardzo ludzki. Pokazuje życie pełne codziennych wyborów, kompromisów i poświęceń, podejmowanych w imię miłości, która przez większość życia musiała pozostawać niewidzialna. To poruszająca, szczera opowieść o zakazanej miłości na przestrzeni dekad, bez patosu, za to z ogromnym ładunkiem emocjonalnym.

    Taniec ojców i córek (Daughters, 2024)

  • Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 procent
  • Ocena widzów na Rotten Tomatoes: 91 procent

    • Polski tytuł może zniechęcać. "Taniec ojców i córek" brzmi dość... dziwnie i nie oddaje wagi tego, czym ten film naprawdę jest. Oryginalny, "Daughters", za to trafia w sedno. Dokument zadebiutował na Sundance Film Festival w 2024 roku, gdzie zdobył Nagrodę Publiczności w kategorii U.S. Documentary – i trudno się temu dziwić.

    Film opowiada historię czterech dziewczynek przygotowujących się do wyjątkowego balu dla córek i ojców, którzy odbywają wyroki w więzieniu w Waszyngtonie. Wydarzenie jest częścią specjalnego programu ojcostwa realizowanego w zakładzie karnym. Na tle bezdusznego, nieludzkiego systemu penitencjarnego pojawia się tu coś niezwykle delikatnego – moment, w którym ojcowie mogą na chwilę przestać być numerami i osadzonymi, a znów stać się tatami.

    To film konieczny do obejrzenia, jeśli chcemy naprawdę zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość rodzin osób osadzonych. Bez upraszczania, bez taniego wzruszania, ale z ogromną empatią. Nie da się nie wzruszyć.

    Zaklinacze słoni (The Elephant Whisperers, 2022)

  • Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 100 procent
  • Ocena widzów na Rotten Tomatoes: 89 procent

    • Ten dokument trwa zaledwie 39 minut, ale długo nie da się o nim zapomnieć. "Zaklinacze słoni" to indyjski film dokumentalny w reżyserii Kartiki Gonsalves, który zdobył Oscara za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny – jako pierwszy indyjski tytuł w tej kategorii.

    Akcja toczy się w Parku Narodowym Mudumalai, na pograniczu stanów Karnataka i Tamil Nadu. Bohaterami są Bomman i Bellie, para z rdzennego plemienia Kattunayakan, którym powierzono opiekę nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Raghu. Zwierzę jest ranne, kruche i wymaga nieustannej troski. Z czasem między opiekunami a słoniem rodzi się głęboka więź. Później do ich życia trafia kolejny słoń – Ammu – a Raghu musi zostać oddany.

    To niezwykle intymny portret ludzi, którzy uczą nas duchowej sztuki opieki nad zwierzętami. Film pokazuje czystość relacji, odpowiedzialność i szacunek wobec natury, bez nachalnych tez i moralizowania. Po seansie trudno nie pomyśleć, że świat bez tych zwierząt – i bez takich ludzi – byłby znacznie uboższym miejscem. To czuły, podnoszący na duchu dokument, który przypomina, dlaczego świat naturalny jest tak ważny.

    Zobacz także

    logo
    Te dokumenty wywrócą twój sposób patrzenia na świat do góry nogami. Mnie zupełnie odmieniły
    logo
    AI wskazała najlepszy dokument true crime. To historia, od której nie da się oderwać
    logo
    Dokument "Zabić Miss" na HBO Max. Tragedia ikony lat 90. wstrząsnęła Polską
    logo
    To nie kolejny film o UFO. Szychy z CIA twierdzą, że jesteśmy okłamywani
    logo
    Dokument "Myśli i modlitwy" trafił na HBO Max. Nie wierzę, że dzieci tak żyją
    logo
    17 dokumentów o seryjnych mordercach. Ostrzegam, niełatwo po nich zasnąć