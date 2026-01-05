Szykuje się nowy odcinkowy pomiar prędkości w Warszawie Fot. PhotoRK / shutterstock

Szykuje się duża zmiana w tunelu Wisłostrady w Warszawie. Kierowcy będą musieli zdjąć nogę z gazu, w przeciwnym razie czekają ich mandaty. Pojawi się tam odcinkowy pomiar prędkości.

REKLAMA

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie już zapowiada, że niedługo kierowcy zastanowią się dwa razy, zanim wcisną gaz do dechy w tunelu Wisłostrady. Ogłoszono przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu wzdłuż Wisły.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości w Warszawie

Chodzi o miejsce, w którym kierowcy niestety często lubią jechać szybciej niż wskazuje ograniczenie. Dozwolona prędkość w tunelu wynosi 50 km/h. Zarząd dróg przypomina, że według pomiarów z 2018 roku z taką prędkością lub mniejszą porusza się tam zaledwie 5 proc. pojazdów. Średnia prędkość wyniosła 66-72 km/h, a 15 proc. kierowców jeździ szybciej niż 86-88 km/h.

REKLAMA

Rekordowa zmierzona prędkość to już przykład skrajnego drogowego piractwa – blisko 174 km/h. "Skoro znaki drogowe nie wystarczą, potrzebne są rozwiązania, które zmuszą piratów drogowych do bezpiecznej jazdy. Odcinkowy pomiar prędkości wymusi na kierowcach przepisową jazdę i to na całym odcinku tunelu" – czytamy.

Nie chodzi jednak o samo postawienie urządzenia monitorującego prędkość. W planach jest też weryfikacja dotychczasowego limitu prędkości w tunelu. "Być może będziemy mogli go podnieść, kiedy już będzie egzekwowany przez odcinkowy pomiar prędkości" – podkreślono.

REKLAMA

Od kiedy odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady?

To na razie zapowiedź, ale bardzo konkretna. Ruszył już przetarg na inwestycję i do 4 lutego mogą pojawiać się oferty. Potem wykonawca dostanie 300 dni na instalację i uruchomienie urządzeń. Warunkiem zgody Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na montaż odcinkowego pomiaru w tunelu był jednak demontaż fotoradaru w rejonie ul. Karowej.

Urządzenie ma dalej działać, tyle że w innym miejscu – na ul. Wóycickiego w rejonie ul. Żubrowej. Podobnie stanie się z fotoradarami z mostu Poniatowskiego. Tam również ma pojawić się odcinkowy pomiar. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach.

REKLAMA

: