Różowe tablice rejestracyjne wprowadza Francja. Dlaczego? Fot. Shutterstock

Tablice rejestracyjne już dawno nie są w jednym kolorze, a europejskie drogi są tego najlepszym przykładem. Teraz jednak prawdziwą rewolucję serwuje Francja, gdzie na ulicach od 1 stycznia tego roku będą pojawiać się samochody z różowymi tablicami. Po co?

Unia Europejska już w 1998 roku zunifikowała wzór tablic rejestracyjnych (wprowadzając niebieski pasek z gwiazdkami), ale poszczególne kraje wciąż zachowują dużą autonomię. Sprawa robi się naprawdę skomplikowana, gdy ruszamy w wojaże po Europie i nagle mijamy auta o barwach, których kompletnie nie znamy.

Różowe tablice rejestracyjne we Francji. Nowość w 2026 roku

"Od 1 stycznia 2026 roku ruszył nowy program. Na ulicach pojawiły się samochody z różowymi tablicami rejestracyjnymi. Ten widok może zaskakiwać, ale nie ma nic wspólnego z estetyką" – informuje Wiktor Chimiak z portalu moto.pl.

Zmiana dotyczy wyłącznie pojazdów z tablicami tymczasowymi typu WW, które do tej pory miały białe tło i były niemal nie do odróżnienia od zwykłych rejestracji. Głównym celem tej nowości jest ułatwienie pracy drogówce i ukrócenie nadużyć.

Różowy kolor pozwala na szybką identyfikację aut. Policja nie musi już zatrzymywać każdego kierowcy, by sprawdzić ważność dokumentów. Jak czytamy w serwisie moto.pl, "wystarczy krótki rzut oka, aby wiedzieć, że samochód ma ograniczony czas dopuszczenia do ruchu", a "to przyspiesza kontrole i zmniejsza ryzyko pomyłek".

Rozwiązanie ma uderzyć w osoby, które korzystały z numerów tymczasowych dłużej, niż pozwalają na to przepisy, zwłaszcza przy imporcie pojazdów. Reszta zasad uzyskania "blach" pozostaje bez zmian. Nie wprowadzono też dodatkowych opłat.

Kolory tablic rejestracyjnych w Polsce i Europie. Co oznaczają?

Podróżując po Europie od razu zauważymy, że białe tablice to niejedyny standard. W Polsce od lat mamy system barw przypisany do konkretnych funkcji, a od czerwca 2024 roku doszedł kolejny wariant dla aut sportowych. Oto jak wyglądają specjalne oznaczenia, które możemy spotkać na polskich drogach:

Niebieskie tablice to pojazdy dyplomatyczne Żółte tablice otrzymują pojazdy zabytkowe i historyczne Zielone tablice są zarezerwowane dla aut elektrycznych i wodorowych Czerwone litery na żółtym tle to wzór dla samochodów sportowych (np. rajdowych)

Sytuacja wygląda jeszcze bardziej kolorowo w innych zakątkach Europy. Wiele krajów stosuje barwy, które dla polskiego kierowcy mogą być zaskoczeniem. O to parę przykładów:

Holandia i Luksemburg mają tablice z żółtym tłem Wielka Brytania stosuje białe tablice z przodu i żółte z tyłu Francja pozwala na czarne tablice dla aut zabytkowych W Belgii litery są wytłoczone w kolorze bordowym Liechtenstein używa czarnych tablic z białymi znakami Monako i Szwajcaria mają własne wzory z symbolami państwowymi