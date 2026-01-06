Tablice rejestracyjne już dawno nie są w jednym kolorze, a europejskie drogi są tego najlepszym przykładem. Teraz jednak prawdziwą rewolucję serwuje Francja, gdzie na ulicach od 1 stycznia tego roku będą pojawiać się samochody z różowymi tablicami. Po co?
Unia Europejska już w 1998 roku zunifikowała wzór tablic rejestracyjnych (wprowadzając niebieski pasek z gwiazdkami), ale poszczególne kraje wciąż zachowują dużą autonomię. Sprawa robi się naprawdę skomplikowana, gdy ruszamy w wojaże po Europie i nagle mijamy auta o barwach, których kompletnie nie znamy.
Różowe tablice rejestracyjne we Francji. Nowość w 2026 roku
"Od 1 stycznia 2026 roku ruszył nowy program. Na ulicach pojawiły się samochody z różowymi tablicami rejestracyjnymi. Ten widok może zaskakiwać, ale nie ma nic wspólnego z estetyką" – informuje Wiktor Chimiak z portalu moto.pl.
Zmiana dotyczy wyłącznie pojazdów z tablicami tymczasowymi typu WW, które do tej pory miały białe tło i były niemal nie do odróżnienia od zwykłych rejestracji. Głównym celem tej nowości jest ułatwienie pracy drogówce i ukrócenie nadużyć.
Różowy kolor pozwala na szybką identyfikację aut. Policja nie musi już zatrzymywać każdego kierowcy, by sprawdzić ważność dokumentów. Jak czytamy w serwisie moto.pl, "wystarczy krótki rzut oka, aby wiedzieć, że samochód ma ograniczony czas dopuszczenia do ruchu", a "to przyspiesza kontrole i zmniejsza ryzyko pomyłek".
Rozwiązanie ma uderzyć w osoby, które korzystały z numerów tymczasowych dłużej, niż pozwalają na to przepisy, zwłaszcza przy imporcie pojazdów. Reszta zasad uzyskania "blach" pozostaje bez zmian. Nie wprowadzono też dodatkowych opłat.
Kolory tablic rejestracyjnych w Polsce i Europie. Co oznaczają?
Podróżując po Europie od razu zauważymy, że białe tablice to niejedyny standard. W Polsce od lat mamy system barw przypisany do konkretnych funkcji, a od czerwca 2024 roku doszedł kolejny wariant dla aut sportowych. Oto jak wyglądają specjalne oznaczenia, które możemy spotkać na polskich drogach:
Sytuacja wygląda jeszcze bardziej kolorowo w innych zakątkach Europy. Wiele krajów stosuje barwy, które dla polskiego kierowcy mogą być zaskoczeniem. O to parę przykładów:
Pomimo tych różnic, większość krajów UE trzyma się unijnego formatu z niebieskim paskiem po lewej stronie. Dzięki temu, nawet jeśli kolor blachy nas zaskoczy, to skrót państwa pozwoli nam szybko zorientować się, skąd pochodzi dany kierowca.
