Nika i Domen Prevc to para królewska skoków narciarskich w tym sezonie. Rodzeństwo jest fenomenem Fot. FIS/Facebook

Skoki narciarskie to narodowy zimowy sport Polaków. W tym sezonie naszym idzie mieszanie, poza Kacprem Tomasiakiem, a i tak oglądamy je z zapartym tchem. Jesteśmy bowiem świadkami historii. I to nie tylko rodziny Prevców, ale całej dyscypliny.

Ile znaczą geny i predyspozycje, a ile ciężka praca? Na to pytanie w sporcie (w tym w skokach narciarskich) w zasadzie nie da się odpowiedzieć. Choć patrząc na słoweńską rodzinę Prevców nie sposób nie mieć wrażenia, że u nich mistrzostwo w skakaniu na nartach jest kwestią dziedziczną. Po raz pierwszy w historii rodzeństwo prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata kobiet i mężczyzn. A przed nami przecież igrzyska olimpijskie i konkurs drużyn mieszanych.

Domen Prevc i Nika Prevc, czyli para królewska skoków narciarskich

Tegoroczny sezon skoków narciarskich może wydawać się równocześnie ciekawy i nudny. U mężczyzn rywalizację zdominował Domen Prevc, choć po "wielkiego szlema" Turnieju Czterech Skoczni (wygranie 4 konkursów) nie sięgnie. Na koncie ma m.in. 7 zwycięstw w ostatnich 9 konkursach Pucharu Świata. Prowadzi w klasyfikacji generalnej, a drugi Ryoyu Kobayashi traci do niego aż 386 punktów.

I z jednej strony jest to trochę nudne, kiedy włącza się konkurs i z góry wiadomo, kto najpewniej wygra. Z drugiej strony Prevc goni historyczne rekordy, m.in. w liczbie podiów z rzędu, czy wygranych po sobie konkursów. A tych nikt nie bił m.in. od czasów Ahonena.

Więcej rumieńców ma rywalizacja kobiet. Tam po poniedziałkowej wygranej liderką klasyfikacji generalnej została Nika Prevc. Młodsza siostra Domena wygrała w tym roku 6 z 13 konkursów kobiecego Pucharu Świata. Nad drugą w klasyfikacji Japonką Nozomi Maruyamą ma 32 punkty przewagi.

Żółtą koszulkę Nika założyła w poniedziałek. Dzięki temu podczas wtorkowych zawodów w plastronach liderów w rywalizacji pań i panów będą startowali przedstawiciele tej samej rodziny. To pierwszy raz w historii tej dyscypliny. Dodajmy, że Domen ma na dodatek szansę na zwycięstwo w TCS, a ten przecież wcześniej wygrał jego najstarszy brat Peter.

Ile jest rodzeństwa Prevców? Aż szkoda, że jedno wyłamało się z uprawiania rodzinnej dyscypliny

Prevcowie to rodzina mistrzów w dziedzinie skoków narciarskich. Jako pierwszy sport ten zaczął uprawiać Peter (najstarszy, urodzony w 1992 roku). I jak to w rodzeństwie bywa, reszta poszła w jego ślady. Chwilę po nim na skoczni pojawili się także Cene (rocznik 1996), Domen (rocznik 1999) i Nika (urodzona w 2005 roku). Rodzeństwo ma jeszcze jedną siostrę – Emę (rocznik 2009). Ona jako jedyna nie zdecydowała się na uprawianie rodzinnej dyscypliny.

A może szkoda. Peter to przecież multimedalista olimpijski, zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni i zdobywca Kryształowej Kuli. Cene nie był aż tak utytułowany, ale odnosił zwycięstwa m.in. w Pucharze Kontynentalnym i rywalizował z oboma braćmi w zawodach Pucharu Świata. Domen i Nika zostali dominatorami aktualnego sezonu. Oboje mają też na koncie liczne zwycięstwa na zawodach najwyższej rangi.

